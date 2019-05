O jeho úmrtí už informují někteří umělci na sociálních sítích. Stejně tak mu na jeho profilu vyjadřují uznání a soustrast.

Podle básníka a novináře Karla Škrabala byl Frič básník, který spolu s poezií psal i dnes už nesmazatelné "verše" kulturního dění nejenom v Brně. "Ať už tomu říkáme underground, kulturní podhoubí, nebo jakkoli jinak, je to on, koho by malíř namaloval na kapitánském můstku této fregaty. Erik poezii nejenom psal a vydával. On ji a pro ni žil," napsal Škrabal na svém profilu na facebooku.

Aktivní až do posledních chvil

Moravský básník, hudebník, nakladatel a organizátor festivalů undergroundové kultury Jaroslav Erik Frič se narodil v roce 1949 v Libině na Šumpersku. V roce 1974 absolvoval Filozofickou fakultu v Brně. Protože nebyl smířený s režimem, vystudoval hotelovou školu a do roku 1989 pracoval po hospodách.

Od konce 60. let vydával s přáteli samizdaty a sborníky. Po roce 1989 zakládá nakladatelství Votobia a zanedlouho poté Vetus Via. Angažoval se ve prospěch menšin a organizoval festivaly - kupříkladu Potulnou akademii nebo permanentní festival Uši a Vítr.

Na podzim minulého roku vydal sbírku Jsi orkneyské víno. Jeho tvorbu si můžete přečíst na stránkách Nedělní chvilky poezie