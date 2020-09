Zemřel oscarový scenárista Pianisty Ronald Harwood. Bylo mu 85 let

Ve věku 85 let zemřel v úterý dramatik a scenárista Ronald Harwood, držitel Oscara za scénář k filmu Pianista. Oznámila to dnes televize BBC. Jihoafrický rodák, který přesídlil v 50. letech do Británie, patřil mezi nejvýznamnější britské poválečné dramatiky.

Britský dramatik a scenárista Ronald Harwood během besedy 6. března 1998 v pražském Divadle v Celetné. | Foto: ČTK

Jeho nejznámější hru Garderobiér, kde zúročil vlastní zkušenosti garderobiéra v Shakespearovské společnosti, do repertoáru v minulých letech zařadila i některá česká divadla, například Divadlo Bez zábradlí, Městské divadlo v Mladé Boleslavi či Divadlo Bolka Polívky. Hra se dočkala i filmových adaptací, v roce 1983 vznikl podle Harwoodova scénáře stejnojmenný film režiséra Petera Yatese s Albertem Finneym a Tomem Courtenayem v hlavních rolích. Snímek získal pět nominací na Oscara. Prestižní Cenu Akademie však Ronald Harwood získal až později, v roce 2002 za scénář podle předlohy, který vytvořil k filmu Pianista režiséra Romana Polanského. Harwood je také autorem několika knih a dalších úspěšných divadelních her, například komedie Kvartet, jež se později stala předlohou stejnojmenného filmu Dustina Hoffmana. Napsal i scénář k Polanského filmu Oliver Twist z roku 2005 nebo se podílel na scénáři k filmu Austrálie s Nicole Kidmanovou a Hughem Jackmanem v hlavních rolích. V roce 2010 britská panovnice Alžběta II. pasovala Ronalda Harwooda na rytíře.

