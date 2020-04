Zemřel švédský spisovatel a dramatik Per Olov Enquist. Bylo mu 85 let

Ve věku 85 let zemřel jeden z nejvýznamnějších švédských spisovatelů a dramatiků 20. století Per Olov Enquist. Švédským médiím to dnes sdělila literátova rodina, podle které zemřel v sobotu večer ve spánku po dlouhé nemoci. Řadu jeho děl dramaticky ztvárnila i česká divadla.

Švédský spisovatel a dramatik Per Olov Enquist (na snímku z 27. dubna 2006 v Praze) | Foto: ČTK

"Zemřel P. O. Enquist. Děkuji vám za úžasné čtenářské zážitky, chytré postřehy a zajímavé příspěvky do diskuze," vyjádřila na twitteru rodině soustrast švédská ministryně zahraničí Ann Lindeová. Enquist měl podle agentury DPA dlouhodobě zdravotní potíže, zejména se srdcem. V roce 2016 prodělal mrtvici. Z Val Gardeny ve víru tance až do USA. Otec diska Giorgio Moroder slaví 80 let Přečíst článek › Jeden z nejčtenějších švédských spisovatelů je mimo jiné autorem románů Legionáři, Svržený anděl, Návštěva osobního lékaře, Kniha o Blanche a Marii a divadelních her Noc tribádek, Faidra a Ze života žížal. Napsal také scénáře k válečnému dramatu Hamsun a či televiznímu seriálu o Augustu Strindbergovi. Enquist se narodil 23. září 1934 v severošvédské vesnici Hjoggböle. Vystudoval literaturu na univerzitě v Uppsale, poté byl kulturním kritikem v denících Svenska Dagbladet a Expressen a působil i jako televizní moderátor. Krátce žil v Kodani, v západním Berlíně a v Los Angeles, kde působil jako profesor na Kalifornské univerzitě. V roce 1961 debutoval dílem Křišťálové oko, ale mezinárodní věhlas mu přinesl až román Legionáři, který byl přeložen do několika světových jazyků a byl také zfilmován. Dívenka zvaná Narušitel systému vyhrála domácí německé ceny Přečíst článek › Enquist za svou kariéru několikrát navštívil Česko, na podzim 1989 zavítal do Prahy na jednu z divadelních premiér a stal se tak přímým svědkem sametové revoluce. Od té doby byl pravidelným hostem filmových, divadelních i literárních festivalů.

Autor: ČTK