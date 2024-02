Čtenáři ho znají např. ze zadních stránek Mladého světa, z Dikobrazu, Stadiónu nebo Domova. Václav Johanus spolupracovat dlouhá léta i s Deníkem, jeho kresby doplňovaly hlavně sváteční vydání (např. vánoční a silvestrovská). Byl také i autorem kreseb pro jihočeské přílohy Junior Deník a Deník Plus.

Konec léta.Zdroj: Z archivu Václava Johanuse

V rozhovoru, který před několika lety poskytl Deníku u příležitosti uvedení své výstavy v Táboře nazvané Retrospektiva, se svěřil, že byl ve výtvarném umění vyznavačem staré dobré ruční práce. „Jsem asi přece jenom stará škola, moderní technologie v mojí profesi nepoužívám, proto ruka, tužka, pero, štětec a třeba lepidlo na koláže zůstávají mým hlavním pracovním nástrojem. Vyhovuje mi přímý kontakt s materiálem,“ řekl.

Hlavní inspirací mu byla krajina jižních Čech. „Jižní Čechy mi vyhovují svou harmonií. Rád dělám krajinu klidnou, idylickou, jsem vyznavačem určitého řádu,“ popsal. „A pochopitelně mě inspiruje voda – koupání, rybařina, příroda v okolí rybníků a řek, to byla od dětství nedílná součást mého světa. I díky tomu patří modrá barva k mým nejoblíbenějším. Kdybych se zabýval více technickou krajinou, kde je průmysl, tak by se pro mě naskytla asi rozmanitější možnost fóru. Musel bych téma uchopit jinak.“

Měl rád zvířata, naše i exotická, která se v jeho díle často objevují. „Maluju je rád, vedle fantazie a humoru můžu ve větší míře uplatnit i pestrou barevnost. Ostatně i pro Deník – dětskou přílohu Junior - jsem po tři roky pravidelně připravoval omalovánky. Nyní mám na stole připravených k vydání několik nových druhů omalovánek pro nejmenší,“ popsal tehdy.

Grafik Václav Johanus (6. 7. 1947–23. 2. 2024) žil a pracoval v Českých Budějovicích. Na výtvarné scéně se prosadil v oblasti kresleného humoru ve druhé polovině 60. let přísně geometrickou černou kresbou. Z té doby jej čtenáři znají např. ze zadních stránek Mladého světa, z Dikobrazu, Stadiónu nebo Domova. Postupně vznikly tisíce obrázků, kreslených vtipů, novinových, časopiseckých a knižních ilustrací. Od 90. let kreslil na ekonomická a právní témata např. pro týdeník Ekonom, Právního rádce nebo Hospodářské noviny. S Deníky Bohemia a Učitelskými novinami výtvarně spolupracoval více než padesát let. Originální rukopis - typickou zjednodušenou až strohou výtvarnou formu, poetické ztvárnění a vlídný humor přenesl od poloviny 70. let také do temper a grafik-serigrafií, které v autorově zpracování vynikají přesným soutiskem plných barev.

V posledních pětadvaceti letech se zaměřil i na techniku koláže - typické jsou propracované, v detailech dotažené černobílé nebo kolorované koláže s převážně prvorepublikovým koloritem. V užité grafice vytvářel Václav Johanus návrhy tiskovin, kalendáře, příležitostné tisky apod. K významným patřily realizace například pro Koh-i-noor, ČEZ, Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, Jihočeskou energetiku, Edikt, a další společnosti.

Důležité postavení v umělecké práci Václava Johanuse zaujímala také tvorba pro děti - od ilustrací například pro Sluníčko nebo Ohníček přes leporela, pexesa, omalovánky, vystřihovánky nebo trojrozměrné objekty po ilustrování knížek. Svými obrázky opatřil více než třicet knih pro děti a dospělé.

Václav Johanus uspořádal více než sto samostatných výstav. S jeho tvorbou se mohli zájemci seznámit takřka po celém světě v rámci více než 200 výstav společných. Je zastoupen v tuzemských a zahraničních sbírkách. Za karikaturu, grafiku, hračky a plakáty získal významná ocenění. Je členem Sdružení Bienále Brno a Asociace jihočeských výtvarníků.

Poslední rozloučení se bude konat v pondělí 4. března v Českých Budějovicích.