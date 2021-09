Anna Chromy se narodila 18. července 1940 v Českém Krumlově. Na konci druhé světové války se její rodina přestěhovala do Rakouska, kde Anna studovala balet. Po svatbě se přestěhovala do Paříže a začala studovat umění, zaujal ji surrealismus, jejím vzorem se stal Salvador Dalí.

Přestože většinu svého života strávila v zahraničí, ve Francii, v Itálii a v Monaku, do Česka se Anna Chromy vždy ráda vracela, uvedla Sabongui. V roce 2016 jí bylo uděleno čestné občanství Prahy 1. Sabongui dnes uvedla, že Chromy bude částečně pochována v Monaku, druhá urna bude uložena v rodinné hrobce v Salcburku, kde se bude konat i zádušní mše.

Ve věku 81 let zemřela v sobotu v Monaku sochařka Anna Chromy, česká rodačka. ČTK to dnes řekla hudební producentka Renata Sabongui, která s Annou Chromy spolupracovala. V Česku je známá její plastika u Stavovského divadla, která připomíná prázdný plášť, či postavy zdobící fontánu na nedalekém Senovážném náměstí v Praze.

