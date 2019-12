Navzdory slovům kurátorů, že Dalího snový svět výtečně zapadá do kulis mysteriózní Prahy, muzeum Enigma (čili Tajemství) našlo azyl v ulici, jež mystikou příliš neoplývá - Opletalově. Nepočítáme-li jméno studenta, po němž je ulice nazvána.

Pod vlivem Freuda

Výstavu tvoří sochy, padesát grafik včetně slavného Kvetoucího oka, a také ukázky šperků a nábytku. „Dalí se, jak známo, inspiroval svými sny a zásadně jej ovlivnil Sigmund Freud,“ říká Roberto Panté, kreativní ředitel muzea. „To vše mohou návštěvníci v Praze vyčíst z jeho děl. Zajímala ho psychoanalýza, snažil se proniknout do různých vrstev a symboliky snů a propojit je s realitou.“

Patnáct soch nevyčíslitelné hodnoty pochází ze soukromé sbírky italského mecenáše umění Beniamino Leviho, jenž byl malířovým blízkým přítelem a shromažďoval ji čtyřicet let. Vystavil ji už v řadě měst, téměř stovce prestižních světových muzeí, kde ji vidělo více než 12 milionů obdivovatelů. Také do Prahy přijel Levi uvést svou sbírku osobně.

„Se Salvadorem jsem se seznámil kolem roku 1975, kdy jsem chtěl uvést výstavu surrealismu v Miláně a vyrazil jsem za ním, abych jej o některá jeho díla požádal. Potkali jsme se pak ještě několikrát, po výstavě v Paříži jsem pak dvě jeho sochy koupil. Vystavoval jsem je na různých místech po světě a viděl jsem, že je o ně zájem. A tak jsem se rozhodl je sbírat. Jezdil jsem po aukcích, a nakonec jsem malíře díky jeho ženě Gale přesvědčil, aby vytvořil nové. Ti dva se ideálně doplňovali Salvadora peníze nezajímaly, potřeboval volnost a tvořit, ona mu naopak finance vedla. Pamatuju si, že vždy chtěla, aby se jí platilo v pěti či desetidolarových bankovkách, protože se jí líbily tlusté svazky papírových peněz,“ směje se Levi.

Pantoflem přes hlavu

Řadu soch spojují malířovy oblíbené motivy: tekoucí hodiny symbolizující pomíjivost času, vejce jako znamení života a jeho pokračování nebo rozdělení těla na dvě části. Mezi nejzajímavější exponáty výstavy patří Kosmický slon, Vesmírná Venuše, Hlemýžď a Anděl.

„Pamatuji si svůj údiv, když mi Dalí ukázal poprvé návrh Kosmického slona, kde měl slon místo nohou ptačí pařáty,“ vzpomíná Levi. „Mně se to vůbec nelíbilo. Tak jsem rafinovaně využil svého přátelství s jeho manželkou a požádal ji, aby ho zkusila přesvědčit k jiné verzi. Gala přišla za Dalím do ateliéru a bez varování ho praštila pantoflem po hlavě. On se naštval a shodil sloní voskový návrh na zem. Nepřipouštěl, že by ho nikdo měl ovlivňovat. Ale Gala na něj platila. Po několika dnech přišel s novým návrhem a to je ten, který teď můžete vidět v pražském muzeu.“

Enigma má otevřeno každý den, od 9 do 20 hodin.