V tuto jedinou noc v roce můžete potkat vybrané herce a díla řady literátů v netypických kulisách. V rámci akce, kterou už potřinácté pořádají Česká centra, vás organizátoři letos pozvou na Prahu 2. Literární happening se ponese ve znamení čísla 19. Na 19 různých místech této pražské části bude 19 herců číst ukázky z 19 zahraničních knih.

„V uplynulých ročnících jsme nabídli domácí autory i slavná cizí jména. Letos jsme se zaměřili na překladovou literaturu,“ říká Andrea Krásová, vedoucí projektu z center, s nimiž se na akci podílí nakladatelství Labyrint. „Naším cílem je vyhledávat místa ne zcela typická pro čtení, tedy vyjít s četbou mimo knihovny a knihkupectví ven. Zároveň se snažíme propojit genius loci s příslušným textem a stylem dotyčného autora.“ Jak připomíná, v minulých ročnících se četlo například v Michli a Nuslích, na Žižkově, Malé Straně, v Karlíně nebo na střeše Lucerny. Celkem představili organizátoři veřejnosti přes 180 knih.

Na parník i do Tančícího domu

Letos se herci vypraví s vybranými ukázkami mimo jiné do Kaple sv. Kříže porodnice u Apolináře, do Akademického klubu ve Faustově domě, do CAMPu, na parník Vyšehrad, do galerie Tančícího domu nebo Emauzského opatství. Záběr cizí literatury je široký, zahrnuje přibližně 18 zemí a mezi vybranými díly je i Magnesií Literou oceněný překlad Knihy o moři od Mortena A. Stroksnese, z něhož bude na parníku předčítat Martin Myšička, Květiny Afonsa Cruze, které představí Jiří Štrébl či Pražské jaro Simona Mawera (autora slavného Skleněného pokoje).

Noc literatury vykročila už dříve z Prahy do jiných měst, letos má rekordní číslo – zahrne 62 míst. „Obce se nám samy hlásí, že se chtějí zúčastnit, místa i předčítající si organizují po svém. Kultivují své čtenáře, z toho máme velkou radost.“ Zájem o happening podle organizátorů stoupá, loni se jej zúčastnilo 14 tisíc lidí.

Dětský program

Novinkou je letos program pro děti. Na rozdíl od dospělých začíná ve čtvrtek už v jednu odpoledne a potrvá do šesti večer. Útočištem bude Botanická zahrada na Albertově, kde se kromě poslechu mohou nejmenší zájemci zúčastnit i tvůrčích dílen a odnést si domů například vlastní zahradu ve sklenici.

Noc literatury, jejíž rozpočet činí zhruba 400 tisíc korun, začíná ve čtvrtek od 18 hodin, začátky jsou v půlhodinových intervalech. Poslední čtení začne ve 22.30. Akce proběhne i jinde v Evropě, například v Polsku, Bulharsku, na Slovensku či v Paříži.