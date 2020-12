Málokterá hvězda tuzemské kulturní scény dokázala tolikrát změnit a restartovat kariéru jako Michal Prokop. V začátcích byl muzikantem, který odmítal zpívat. Potom se postavil za mikrofon a spolu se spoluhráči předvedl publiku žánr art rock. Když však vyšlo slavné album Město Er, nečekala Prokopa a jeho skupinu Framus Five sláva, ale spíš problémy.

„Málo kšeftů, muzikanti se mi rozutekli. Během příprav alba skupina prakticky přestala existovat,“ popisuje jednu z klíčových chvil československých rockových dějin umělec v knižním rozhovoru, který s ním vedl redaktor Deníku Michal Bystrov a jejž nyní pod titulem Ztráty a návraty vydává nakladatelství Galén.

Námluvy s Kainarem

Patří to k největším paradoxům, či možná dokonce nespravedlnostem naší pop music. Když Město Er vyšlo, zapadlo, a to i kvůli tomu, že je Prokop a spol. nemohli hrát naživo. Přitom jde o desku přelomovou. Kromě toho, že šlo o počeštění žánru art rock, také se tu poprvé objevuje nové spojení, které bude do budoucna pro hudbu velmi důležité spojení básníka a rockera. Text titulní skladby totiž napsal Josef Kainar.

„Když jsme ho poprosili, jestli by nebyl tak hodný a neotextoval naše skladby, začal se kroutit. ‚Děkuju, ale ne, já už nepíšu,‘ omlouval se. Strašně dlouho se nechal přemlouvat. Tak jsme zase nalili vínečko, povídali a do toho jsme pořád pouštěli muziku, kterou jsme měli rádi.

Jeho to v kombinaci s portským zřejmě nějak vzalo, takže po několika hodinách debaty přece jen povolil. ‚No tak možná,‘ říkal nerozhodně, když jsem mu předával na pásku fragmenty dvou skladeb, ke kterým jsme potřebovali slova,“ poodhaluje zpěvák pikantní zákulisí vzniku jedné z nejlepších rockových skladeb 70. let. Nutno dodat, že Prokopovi tehdy bylo něco přes dvacet a Kainarovi, oslavované legendě českého písemnictví, již přes padesát.

Od popíku k Yesterday

Sedmdesátá léta tedy pro Michala Prokopa měla být definitivním stvrzením kariéry velkého rockového umělce. Navzdory nesporným kvalitám a i kvůli politickým okolnostem Město Er ale zapadlo a slávu mu trochu vyfouklo Kuře v hodinkách, které sice vyšlo ve stejný rok, ale natáčelo se později než Město Er.

Profesně zoufalý Prokop nakonec nastoupil dráhu komerčního zpěváka. Vystupoval v programu Hany Zagorové, s Evou Pilarovou odjel na měsíční turné po Kubě, na Bratislavské Lyře vystoupil s písničkou, již odmítli zpívat Matuška s Vondráčkovou, říká v knize Ztráty a návraty.

Obnovení Framusu, tentokrát s číslovkou 5 místo anglického Five, se tak zdálo jako logický lék na depresi, kterou Prokop trpěl navzdory relativnímu úspěchu v profesním i rodinném životě. Stalo se tak někdy v letech 1977 a 1978. A začalo to složením muziky k písničce Všechno mi dej, která asi rok ležela v šuplíku Supraphonu a nakonec ji nechal nahrát Panton. To byl start obnoveného Framusu, který začal vystupovat na koncertech a směřoval k desce Holubí Dante. Ta ale ještě měla poměrně rozporuplné reakce.

Pro bombu, jež měla nastat s uvedením následujícího alba, pak bylo zásadní, že Prokop spojil síly s Ladislavem Kantorem. Podle Prokopa to bylo v době, kdy se Kantor ne zrovna v dobrém rozešel s C&K Vocalem. „Láďa mi oznámil, že musíme vytvořit autorský tým. Jistě při tom počítal i se sebou, i když Láďa nikdy neměl tendenci být monopolním dodavatelem textů. Přinesl pár věcí, o kterých si myslel, že by mi seděly. Dal mi také nahrávku, kterou jsem už předtím jednou slyšel. A to byla Skoumalova a Šrutova Kolej Yesterday,“ vypráví Michal Prokop o dalším klíčovém momentu nejen své kariéry, ale také tuzemské hudební scény.

Hit za hitem

A zbytek je historie… dalo by se do velké míry říct. Kolej Yesterday zlidověla a totéž platí také pro další písně z alba, především V baru jménem Krásný ztráty, Bitvu o Karlův most a Blues o spolykaných slovech.

Jak ale Michal Bystrov v rozhovoru Ztráty a návraty upozorňuje, nic nebylo tehdy tak samozřejmé, jak se dnes zdá. Prokop totiž musel zcela proměnit svůj hlasový projev, což se v dějinách populární hudby podařilo jen těm největším zpěvákům. „Musel jsem se zbavit ambicí prosazovat hlas, který mi vždycky celkem sloužil. A to bylo veliké dilema jestli to budu umět, jestli je to vůbec dobře, měnit styl. Ale měl jsem vzor, a tím byl Petr Skoumal. Když jsem poslouchal ty jeho demáče, kde napůl zpíval, napůl recitoval, říkal jsem si: Tohle musím zkusit. A docela to šlo,“ odpovídá na tu změnu Prokop.

Osmdesátá léta tak již Prokopovi a jeho Framusu přála, nahrál trilogii mimořádných desek. A pak přišla revoluce, která z něj učinila politika. Byl členem stávkového výboru za hudebníky (za divadelníky jednal Miroslav Macháček, za výtvarníky Olbram Zoubek), aktivně se podílel na organizaci různých, především kulturních akcí v Praze, objížděl regiony a stal se členem Občanského fóra, na jehož kandidátce do Federálního shromáždění se nakonec objevil.

Prokop muzikant tím na dlouhá léta mizí ze scény. Prokop politik má ale na kulturu výrazný vliv a jeho tamní působení lze také označit za hit. Postupně se dostal do čelných pozic staronové strany ODA a vyšvihl se do pozice náměstka ministra kultury, kde se podílel na několika důležitých zákonech.

Na sklonku politické kariéry se pak vrací také jako showman. Jako muzikant, ale také jako moderátor televizních pořadů. Další kariéra a rovných 500 epizod mimořádné talk show Krásný ztráty dokazuje, že šlo opět o hit.

V posledních letech se Prokop věnuje hlavně pořádání festivalu Krásný ztráty live. Příští rok tento možná již ne tolik nápadný velikán místní kultury oslaví 75. narozeniny. A, jak slibuje v knize Ztráty a návraty, zdaleka nekončí.