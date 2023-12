Zimní edice Prague Volleyball Games uzavře evropský volejbalový kalendář roku 2023. Největší turnaj mládeže na starém kontinentu registruje i letos zvýšený zájem účastníků. „Rekordní počty družstev a mladých sportovců jsou důkazem, jaký kredit si turnaj Prague Volleyball Games za pět let své existence vybudoval. Tak vysoký zájem domácích i zahraničních klubů nás moc těší,“ svěřil se ředitel soutěže Martin Lébl. „Musím poděkovat společnosti Pražská plynárenská, která tento turnaj podporuje zásadním způsobem.“

Na konci roku nastoupí v Praze mladí sportovci a sportovkyně z devíti zemí Evropy a účast doplní tři atraktivní týmy Mongolské volejbalové akademie. Kromě všech sousedních států budou zastoupeny Slovinsko, Belgie, Nizozemsko a Švýcarsko. Účast deseti zemí znamená vůbec nejvyšší počet na Prague Volleyball Games, stejně jako celkově 116 přihlášených družstev. Ani tentokrát mezi přihlášenými nechybí slavný polský Jastrzębski Węgiel, jeden z historicky nejúspěšnějších klubů pražské soutěže.

Prague Volleyball Games tradičně uzavírá volejbalový rok.Zdroj: PVG„Tento turnaj nabízí unikátní setkání mladých volejbalistů z různých věkových kategorií a ze spousty zemí, kteří tak zažijí i konfrontaci odlišných herních stylů. Dlouhodobě také sledujeme, že Prague Volleyball Games přináší i spoustu nových přátelských a kamarádských vazeb,“ popsal předseda Pražského volejbalového svazu Jakub Lébl, který je zároveň garantem a spoluzakladatelem Prague Volleyball Games. „Za možnost uspořádat tento turnaj i za všechny zážitky mladých sportovců vděčíme také Magistrátu hlavního města Prahy, který soutěž významně podporuje.“

V dívčí i chlapecké kategorii je vypsáno pět věkových úrovní, od „U14“ až po soutěž takzvaných univerzitních družstev do 26 let. Turnaj se koná celkem na pěti místech. První dva dny hostí základní fázi haly v Podbabě, Braníku, Ruzyni a ve Střešovicích. A finálový blok bude opět velkolepý, celý se totiž odehraje v UNYP Areně, v níž působí extraligoví mistři Lvi Praha. Zimní Prague Volleyball Games se rozjel 27. a hraje se do 29. prosince.

Vítězové zimních Prague Volleyball Games 2022: dívky U14: Orion Praha D dívky U16: Vital Ljubljana (SLO) chlapci U16: Jastrzebski Wegiel (POL) kadetky U18: VC Olympia Hamburg (GER) kadeti U18: Jastrzebski Wegiel (POL) ženy U22: VK Lvi Praha muži U22: ŠVK Tatran Slovenská Lupča (SVK)

