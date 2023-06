Čeští šipkaři ve složení Adam Gawlas a Karel Sedláček se od čtvrtka představí na Světovém poháru (World Cup of Darts 2023) v německém Frankfurtu, kde narazí ve skupině na Filipíny a Singapur. Do osmifinále postupují pouze vítězové tříčlenných skupin. Gawlas, který během uplynulého víkendu ovládl první turnaj PDC v kariéře, mluví v rozhovoru mimo jiné o Světovém poháru, letošní formě, která mu vynesla i semifinálovou účast na UK Open, nebo o tom, jak moc je důležité, aby byl šipkař v psychické pohodě i během tréninku

Adam Gawlas na UK Open. | Foto: Kieran Cleeves/PDC

Gratulu k premiérovému vyhranému turnaji v PDC. Popište nám prosím cestu k prvnímu vítězství?

Turnaj byl celkem náročný, už jenom podle losu. Hned z prvního zápasu jsem byl trochu vystrašený, ale zvládl jsem to. V průběhu turnaje jsem se zlepšoval a semifinálový zápas dokonce zvládl otočit, což mi přidalo na sebevědomí. Ve finále jsem musel vzít soupeři podání a zvládl jsem hodit dvakrát 180 bodů, což mi hodně pomohlo.

Vyhrál jste týden před World Cupem. To je pro sebevědomí dobrá zpráva, ne?

Určitě mě to potěšilo, o to více se těším na World Cup. Uvidíme, jak to tady bude vypadat, protože si všichni myslí, že máme snadnou skupinu, ale to není podle mě vůbec pravda.

Šipkařská fantazie. Gawlas došel na UK Open do semifinále, porazil mistra světa

Letos jste zaznamenal i semifinále na UK Open. Co se změnilo před touhle sezonou, že se vám tak daří?

Neřekl bych, že se mi daří celou dobu, ale nějaké výsledky se mi povedly. Začal jsem více trénovat. Povedlo se mi UK Open, ale měl jsem i horší týdny. Bylo to podle mě tím, že jsem se šipkami tolik nebavil. Teď jsem se zase dostal do pohody a snažím si udržet tohle nastavení.

Jak teď vlastně vypadá příprava?

Trénuju více, ale snažím se, aby mě šipky pořád bavily, protože když člověka něco nebaví a musí se do toho nutit na sílu, tak to podle mě ve finále nemá takový smysl. Každopádně se snažím do přípravy vnést větší řád.

Co čekáte od World Cupu?

Těším se a doufám, že ukážeme super šipky. Organizátoři změnili systém turnaje, takže se ve dvojicích hrají skupiny, ve kterých se hraje na čtyři vítězné legy s tím, že postupuje jenom vítěz skupiny. Ve vyřazovací části se už potom hraje na sedm vítězných legů.

Šipkařská fantazie. Gawlas je prvním Čechem ve 2. kole MS, dál jde i Sedláček

Jak jste spokojený s losem?

Jak jsem říkal, všichni si myslí, že to bude jednoduché, ale budeme muset porazit skvělé hráče. Věřím, že když nám turnaj s Karlem sedne, tak máme na to, abychom bojovali o postup.

Jak jsou podle vás na tom momentálně české šipky v celosvětové konkurenci?

V PDC je nás pořád málo… Na druhou stranu mě i Karla už soupeři docela dobře znají a máme dobré vztahy. Jen by to chtělo, aby nás bylo v PDC z Česka více.