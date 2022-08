Ondra označil evropský šampionát za malé mistrovství světa. „A lezení na obtížnost je ta disciplína, která mě zajímá. Kde dobrá příprava, dobrý výkon, rovná se dobrý výsledek. Zatímco v boulderingu je to ruleta,“ řekl českým novinářům po závodě.

Lezec Ondra opanoval na ME semifinále. V boulderingu nakonec získal bronz

Sobotní bronz z boulderingu proto vnímá jinak. „Mám z něj radost. Ale kdybych to měl zhodnotit, tak jsem se na to zcela záměrně nepřipravoval a i bez přípravy můžu být třetí. Je to spíš o tom, že semifinále postavili pro mě, díky tomu se tam někteří favorité nedostali a pak to bez těch favoritů bylo v tom finále lehčí. Zatímco tady vím, že jsem porazil všechny, protože jsem na to měl,“ vysvětlil.

Jeden chyt od medaile

Bronz získal Španěl Alberto Ginés. Těsně pod stupni vítězů skončil rakouský favorit Jakob Schubert. Trojnásobný mistr světa lezl jako vítěz semifinále poslední, ale k medaili mu chyběl jeden chyt.

Z ME tak má ve sbírce v lezení na obtížnost stále jen dva bronzy, zatímco Ondra si polepšil ve své oblíbené disciplíně o druhé zlato vedle tří stříbrných medailí. Z mistrovství světa se navíc pyšní bilancí 3-2-2.