Zaplněná Letná dohnala Ondru ke stříbru. Splnil se mi sen, zářil český lezec

Česká zastávka Světového poháru v boulderingu vyvrcholila v mužské části skvělým finále. Do něj proklouzl těsně i domácí závodník Adam Ondra, kterého zaplněné publikum dohnalo až ke druhému místu! Rozhodoval třetí boulder, který pokořil vedle českého reprezentanta už jen vítězný Korejec Dohyun Lee. „Publikum bylo fenomenální. Naprosto. Byl to jeden z nejhezčích závodů, co jsem mohl zažít,“ zářil po finále Ondra.

Adam Ondra v semifinále Světového poháru v boulderingu v Praze na Letné. | Foto: Iva Roháčková