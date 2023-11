Když před sedmi roky zdolal v rekordním čase mýtickou stěnu Dawn Wall v masivu El Capitan, zapsal se mezi lezecké legendy. Brněnský rodák Adam Ondra v amerických Yosemitech zvládl nejtěžší velkou stěnu na světě za pouhých osm dní. Nikoho by jistě nepřekvapilo, kdyby se vrátil na „místo činu“.

Brněnský lezec Adam Ondra vyzkoušel několik náročných cest ve Španělsku. | Foto: Petra Chodura a Jan Verner

Tak to i vypadalo podle některých zpráv na sociálních sítích. Dokonce zpravodaj BBC v České republice Rob Cameron na to upozornil. Jenže šlo o omyl a nejspíš snímek z ikonického přelezu v roce 2016. Ondra totiž minulý týden překonával náročné cesty ve Španělsku. „Tento omyl jsem tedy nezaznamenal,“ podivil se čtyřnásobný světový šampion ve sportovním lezení nad dotazem Deníku.

Ondra posedmé vyhrál legendární lezecký závod Rock Master. Vyrovnal rekord

Každopádně senzační volný přelez stěny Dawn Wall si rád připomíná. „Na výlet do Yosemit samozřejmě vzpomínám v dobrém a velmi často, skal jako El Capitan na světě moc není. Velký plakát této stěny nám visí doma na chodbě, tak se na ni společně se synem díváme,“ prozradil třicetiletý Ondra, jehož na jaře čekají další kvalifikační závody, aby si zajistil místo na olympijských hrách v Paříži 2024.

Místo návratu do Yosemit posouval lezecké hranice ve Španělsku. Nejprve lezl v Montajenos cestu El Gran Bellanco 8c+/ 9a stylem onsight – takzvaně na první pohled, tedy bez předchozího seznámení s cestou. „S velkou radostí jsem onsightoval tuhle speciální cestu, kterou jsem měl v hlavě už delší dobu. Provedení bylo perfektní, vlastně jsem tentokrát ani jednou nechyboval. Ten pocit při cvaknutí slaňáku byl prostě fantastický, stejně jako vidět místní lezce z Montanejos, jak se společně se mnou radují,“ líčil na svém facebookovém profilu.

Následně zamířil do jeskyně La Cueva Negra, kde plánoval vylézt onsight cestu 9a La Parada De Los Mostruos. Postupoval bezchybně až do nejvyššího bodu, pak mu praskla hrana chytu, kde měl koleno. „To mělo za následek, že mi tělo spadlo dolů, i když jsem se stále držel pravou rukou. Nespadl jsem, ale do lana se mi zamotala pata, což mi trochu pomohlo. Rozhodl jsem se, že to není etické, a svůj pokus jsem ukončil,“ popsal na svém webu.

Zdroj: Youtube

Cestu přelezl na další pokus. „Byl jsem trochu zklamaný, zvlášť když jsem opravdu neměl šanci bojovat o další onsight, ale myslím, že člověk se musí držet etických norem,“ doplnil. Ve stejný den ještě vylezl novou vícedélkovou cestu – tři délky do 8b+.

Nahlédnutí do mého soukromí dělá ten film silnější, říká Adam Ondra o dokumentu

Když se chystal se svým týmem ze Španělska odjet, zjistili, že jejich dodávka má rozbitá skla a chybí část vybavení. Tak se vrátili do sektoru Pilas Alcalinas. „Vyzkoušel jsem dlouholetý projekt, který před dvaceti lety navrtal Pedro Pons. Jednou jsem to zkusil a připadalo mi to téměř nemožné, ale naprosto úžasné. Našel jsem si nějakou lepší betu, namyslel pohyby a po dalších dvou dnech práce jsem udělal prvovýstup El Maquinista 9a+/9b,“ popsal Ondra, který má na sociálních sítí nejvíc fanoušků z českých sportovců.