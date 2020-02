„Začínal jsem ve třinácti,“ říká teprve osmnáctiletý Jakub. „K cyklistice mě přivedli taťka s bráchou,“ povídá závodník, který po dvou letech tréninku začal jezdit za tým Cycling Academy Tábor, kde ho vedl právě otec.

Líbil se mu cyklokros. „To je disciplína, která každého naučí všechny cyklistické dovednosti rychlost, techniku, dynamiku. Kdo se hodlá kolu vážně věnovat, měl by povinně jezdit v terénu,“ vypráví Jakub, který bude v létě startovat v barvách stáje Topforex Lapierre.

Adam, který se na podzim stal posilou týmu Elkov Kasper, odmala jezdil na kole všude, kde to šlo, a žádný jiný sport ho tak neuchvátil. „Na silnicích, v lese, ve městě, prostě kdekoli,“ vzpo-míná na začátky v okolí Tábora. „Můj první trénink s týmem byl cyklokrosový,“ pokračuje. A jízda v terénu ho od první chvíle bavila. „Jen jsem měl problémy s běháním. Kolo bylo tehdy pro mě hrozně těžké,“ líčí.

Na vyhlášené táborské trati v areálu Komora závodí roky všechna belgická a nizozemská esa. Adama právě ovlivnilo, že špičkové krosaře vídal na vlastní oči. „Na většině velkých podniků jsem byl jako divák a v roce 2013 jsem už stál na startu juniorského světového poháru.“

A jak to tedy je, jsou Ťoupalíkové víc cyklokrosaři, nebo silničáři? Slovo si bere otec a trenér v jedné osobě. „Ať už budou dávat větší prostor silnici, nebo cyklokrosu, je nejdůležitější, aby´je to bavilo a výkonnostně se posouvali,“ míní Libor Ťoupalík.

„U Adama bude v této sezoně, stejně jako v té minulé, na prvním místě silnice. V cyklokrosu podle mě už nemá co dokazovat. Jen si jím prodlouží rok. Odhaduji tak do listopadu,“ přemítá rodič. „Jakub má před sebou čtyři léta v kategorii do 23 let. Silnici bude s cyklokrosem kombinovat. Letos naskočí do krosové sezony později a vrcholem by měl být šampionát, který za rok hostí belgické Ostende. Jede se v písku a na něm mu to jde,“ dodává otec jezdce.

Cyklistika jako životní styl

U Ťoupalíků je cyklistika součástí životního stylu. Táta vymýšlí nejrůznější strategie, maminka všechny tři chlapy podporuje. „Zbývá na ni domácí servis. Bez péče rodičů bychom nikdy nedosáhli žádných výsledků,“ poukazuje Jakub. „Cyklistika je drahý sport, ale s bráchou se už můžeme spolehnout na podporu svých týmů. To je velká výhoda,“ pochvaluje si. Adam nemá důvod nesouhlasit. „Rodiče nám odmala vycházeli vstříc. Pomáhají nám se vším, co potřebujeme.“

A protože bydlí celá rodina pohromadě, o bicyklech se u Ťoupalíků mluví i u oběda. „Když Jakub začínal, hodně jsem mu radil. Teď už se dostal do kategorie do 23 let a je z něj velký závodník. Letos proti sobě na silnici pojedeme pár závodů. Tak se těším,“ culí se Adam.

„Pokud není brácha zrovna na závodech nebo na soustředění, jsme pohromadě,“ říká mladší ze sourozenců. „Trénujeme spolu a povídáme si hlavně o cyklistice, ale spíš o zajímavostech. Probíráme technické novinky a vývoje technologií.“ Jakub se netají, že Adam je pro něj velkým vzorem. „Moc ho obdivuji. Předává mi zkušenosti, učí mě být na všechno připravený.“