/FOTOGALERIE/ Milovníci společenského tance jsou v napjatém očekávání. Dnes večer začíná na obrazovkách ČT nová řada populární soutěže StarDance …když hvězdy tančí a jak už je tradicí, nebudou v ní chybět sportovci. Velkou hvězdou je olympijská vítězka ve snowboardcrossu Eva Adamczyková. Neméně slavný je i stříbrný kajakář z OH ve vodním slalomu Vavřinec Hradilek.

Olympijští medailisté a stále aktivní sportovci budou bojovat o přízeň poroty v taneční soutěži | Foto: Ivana Roháčková

Rozesmátou Evku doprovází v sále na pražském Výstavišti tanečník Jakub Mazůch a tancem dosud nepolíbeného Vávru povede Kateřina Bartůněk Hrstková. Na účasti Adamczykové je pikantní to, že bude tančit proti svému manželovi Markovi, jehož průvodkyní parketem je zkušená tanečnice Lenka Nora Návorková.

Eva Adamczyková měla po těžkém zranění obou dolních končetin, které utrpěla před půldruhým rokem, obavy z vysokých podpatků, ale na nezvyklou obuv si průběhu tanečního tréninku zvykla.

Královnou bíle stopy je počtvrté Adamczyková. Sezona předčila očekávání, říká

„Při trénincích to byla pořádná dřina, ale můj tanečník Jakub Mazůch mě vede k ladnosti a jemnosti v pohybu,“ smála se Eva a zároveň přiznala, že do tance dává příliš energie. „To je na škodu, protože zároveň dělám zbytečné pohyby.“

Ve zkušebně si předávají psa

Pokud ze soutěže vypadne dřív než manžel, tak se prý svět nezboří. „Mezi našimi páry je nálada přátelská. Občas spolu natáčíme vtipná videa a navzájem si pomáháme. Často se potkáváme ve zkušebně, kde si s Markem předáváme psa. Co se týká žárlivosti, tak oba víme, že tanec je také o emocích a je to kontaktní sport. Ale my jsme s tím úplně v pohodě. Bereme to profesionálně,“ hlásila snowboardistka.

Kromě Ester slaví i Vávra! Hradilkovi se narodila druhá dcera Kayla

Hradilek dělal v přípravě velké pokroky. „Ze začátku jsem se trápil, ale pak přišel větší progres,“ prozradil médiím slavný vodák o svých tanečních začátcích a přiznal, jak ho překvapilo, že tanec může být zábava.

Ze sportovců v minulosti ve StarDance zvítězili akrobatický lyžař Aleš Valenta a tyčkařka Kateřina Baďurová-Janků. První kolo je dnes večer zahřívací. Nikdo ze soutěže nevypadne, ale ve druhém měření už půjde do tuhého. Nejlepší pár bude znám před Vánoci.