Hanzlíčková postup na OH nevybojovala. Turkyně mě několikrát faulovala, říká

Na mistrovství světa v zápasu do Bělehradu odlétala zápasnice Adéla Hanzlíčková s nadějí, že by se mohla probojovat na OH 2024 v Paříži. Ve hmotnostní kategorii do 68 kg potřebovala skončit do pátého místa. Jenže to se jí nepovedlo.

Adéla Hanzlíčková se v Bělehradě do Paříže neprobojovala | Foto: Se svolením czech-wrestling.cz