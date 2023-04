Takový konec nečekala. Adéla Hanzlíčková vyrazila do Záhřebu na mistrovství Evropy v zápase s nemalými ambicemi. Představovala si, že se vrátí s medailí.

Adéla Hanzlíčková nebude mít na ME v Záhřebu příjemnou vzpomínku | Foto: czech-wrestling.cz

„Samozřejmě bych chtěla vyhrát. Zlato z mistrovství Evropy mi ve sbírce pořád chybí. Ale hlavní pro mě bude, abych předvedla co nejlepší výkony a případě zjistila, kde mám nedostatky a na čem je potřeba zapracovat směrem k mistrovství světa, které bude daleko důležitější,“ říkala před odjezdem do Chorvatska členka pražského Olympu, zápasící v hmotnostní kategorii do 68 kg.

Všechno se nejdřív zdálo v pohodě. Osmadvacetiletá zápasnice si bez problémů poradila s čtvrtfinálovou soupeřkou Albinou Drazhiovou z Albánie. Zvítězila na bodovou převahu a postoupila do semifinále, kde na ní čekala Bulharka Juliana Janenová.

Krutý verdikt

Jenže k dalšímu souboji už nedošlo. V předchozím duelu si rodačka z Brna totiž vybrala kopec smůly - utrhla si kloubní manžetu v rameni. Neskutečné zklamání.

Mistrovství Evropy tak pro Hanzlíčkovou skončilo předčasně a domů se vrátí s pátým místem. „V návalu adrenalinu ještě dokázala úvodní utkání vítězně dozápasit, ale už během něj bylo vidět, jak ramenu ulevuje,“ popisoval situaci reprezentační trenér Jan Žižka.

Později, když rameno vychladlo, ji začal kloub bolet. Ani nebyla schopná zvednou ruku. „Po konzultaci s lékařem a fyzioterapeutem bylo rozhodnuto, že nenastoupí. Přestože ji to štvalo, s ohledem na kvalifikační mistrovství světa je momentálně hlavní, aby byla co nejdřív zdravá a nedošlo k většímu poškození,“ pokračoval kouč.

Byla připravená jako nikdy

„Zranila jsem se kvůli soupeřce. Mrzelo mě to,“ smutnila reprezentantka. „Hodně jsme s trenérem zvažovali, jestli odstoupit nebo ne, ale protože mám před sebou daleko důležitější turnaje, na něž musím být stoprocentní, tak jsme určitě udělali správné rozhodnutí.“

Pro Hanzlíčkovou přitom vypadalo ME velice nadějně. S ohledem na předchozí výsledky byla nasazená jako jednička. „Bylo vidět, že je skvěle připravená. Troufnu si říct, že na tom byla nejlíp v kariéře. Bohužel kvůli zranění to nemohla předvést. Za šest týdnů ji čeká rankingový turnaj, který je důležitý směrem k olympiádě,“ zdůraznil Žižka.

Zmiňované mistrovství světa pořádá v druhé polovině září srbský Bělehrad.