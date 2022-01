„Nálada je pořád napjatá. Nevím, kolik se zatím vybralo a na co to bude stačit. Pořád jsou ohledně všeho velké hádky. Nikdo nic nechce říct, je to trochu komunikační šum,“ přiznává pro Deník brněnská rodačka.

Jak jste si přes peripetie užila svátky?

Krásně. Konečně jsem nic nedělala a dívala se na pohádky, teď už se pomalu vracím do přípravy.

Co vás čeká?

Mám před sebou rankingové turnaje, podle nichž nás budou dávat na mistrovství Evropy a světa. Možná pojedu na soustředění, které ale není úplně jisté.

Jak vám plány komplikuje zpronevěra, která zasáhla český svaz zápasu?

Dost. Neví se, co a jak. Paní Švagrovská, která peníze stopila, nám dlouhá léta obstarávala soustředění. Teď to mají na starosti jiní lidé, kteří v tom nemají takové zkušenosti, a není to hlavně náplň jejich práce.

Jak velký je to problém obecně pro český zápas?

Zatím jsem se to nepocítila, ale do budoucna by to mohl být problém. Uvidíme, jak si povedou naše sbírky a jestli na všechno budou dostatečné peníze. Naštěstí soustředění a závody nám často platí Olymp.

Dostanete se na soustředění do zahraničí?

Sama pořádně nevím, co bude. Zatím jsem se snažila se zápasníky z jiných zemí zařídit svoje soustředění, které by nevyšlo na tolik peněz. Třeba to půjde.

Trénuje s kluky, snaží se improvizovat

Budete se schopna přes problémy svazu nachystat tak, abyste byla konkurenceschopná na světové úrovni?

Nějakou přípravu mám, ale nevím, do jaké míry bude stačit. Trénuji s pár kluky ze stejné váhové kategorie a holkou, která je o pár kilo lehčí a mladší. Snažím se improvizovat a vytěžit ze stávajících podmínek maximum.

Jak jste reagovala na zprávu o zpronevěře?

Nejprv jsem myslela, že si někdo dělá srandu. Šlo o ženu, která pracovala na svazu dekády a všichni jí věřili. Až jsem se smála, že to ani není možné. Byla to podpásovka pro celý zápas a uvidíme, jaké bude mít dopady. Měla jsem vztek, který taky trvá.

Zvedla se vlna solidarity?

Zvedla se poměrně velká vlna solidarity nejen od lidí, kteří dříve zápasili, nebo dělali nějaké jiné bojové sporty, ale i od rodinných příslušníků a fanoušků zápasu. Ani jsme nedoufali v takovou podporu, jelikož zápas o své místo u nás bojuje. Jsem za to velice vděčná a budu dělat maximum pro to, abych český zápas v zahraničí reprezentovala, jak nejlíp to jde.

Veřejně vás podpořili organizátoři Oktagonu, kteří založili sbírku, jejíž výtěžek pomůže jak svazu, tak přímo vám a olympionikovi Arturu Omarovovi s tím, že sami přihodí padesát tisíc korun…

Je to super. Vzniklo to náhodou. Potkala jsem Ondru Novotného (promotér Oktagonu MMA – pozn. red.) v posilovně a bavili jsme se o tom, co se stalo a říkal mi, ať mu pošlu odkaz s informacemi o sbírce. Myslela jsem, že na to zapomene, má toho totiž strašně moc, ale pak ji vyhlásil a šlo o krásné gesto.

Jaké jsou vaše cíle v této sezoně?

Čeká mě jak mistrovství Evropy, tak světa a na obou šampionátech chci získat medaili.

Formy pomoci

Svaz zápasu České republiky se dostal do existenčních problémů kvůli majetkovému trestnému činu jedné z osob zaměstnaných na svazu. I proto založil transparentní účet Zápasníci sobě. Více informací na webových stránkách www.zapasnicisobe.cz. Sbírka pro budoucnost Svazu zápasu České republiky pořádaná Oktagonem má číslo transparentního účtu 8299430019/2700.