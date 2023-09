Jde na věc. O pěkné umístění na nadcházejícím mistrovství světa v Bělehradě se chce pokusit zápasnice Adéla Hanzlíčková. Šampionát je tentokrát nejen vrcholnou událostí ve spíš chlapském sportu, ale i prvním nominačním turnajem na olympijské hry 2024 v Paříži. A na hry by se zápasnice Olympu Praha po účasti v Riu ráda vrátila.

Adéla Hanzlíčková chce v Bělehradě ukázat kvalitu. | Foto: se svolením czech-wrestling.cz

Přípravu na mistrovství světa měla Adéla Hanzlíčková náročnou. „Zvládla jsem dost závodů a soustředění, takže jsem toho měla chvílemi plné zuby. Byla jsem dost unavená, ale to k tomu patří,“ říkala před odletem do Srbska.

Rodačka z Brna se trenérem Janem Žižkou nejvíc zaměřovali na vyladění techniky. „Bylo potřeba si zafixovat par chvatů, které jsme v poslední době pilovali a zároveň si zachovat sílu a fyzičku,“ pokračovala devětadvacetiletá borkyně, která na MS byla nejlépe pátá, ale ME už dokázala vybojovat dvě medaile.

„Pracujeme i na mých slabinách a snažíme se je proměnit v silné stránky,“ zmínila a pochvalovala si, že ji přestalo trápit bolavé rameno, kvůli němuž nemohla několik měsíců zápasit. „Teď si troufám říct, že je v naprostém pořádku.“

Za výhodu považuje, že nemusí moc upravovala hmotnost. „Nepotřebuju hubnout. Tahle váhovka mi hodně sedí. Normálně mám kolem 70 kilo a zápasím v kategorii do 68 kg, takže s tím není žádný zvláštní problém,“ usmívala se jediná Češka v bělehradském turnaji.

Na žíněnku se postaví ve středu a ve hře bude kromě umístění na MS i pomyslná letenka na olympiádu. Do Paříže postupuje prvních pět. Pro Adélu Hanzlíčkovou to sice není mimořádně svazující, ale nezastírá, že ji tlak zasáhne. „Budou to pěkné nervy, ale těším se, že se budu moct předvést a ukázat, že jsem dobře připravená,“ dodala.

V Bělehradě se představí kvarteto zápasníků



Kromě Adély Hanzlíčkové (hmotnostní kategorie do 68 kg) se na mistrovství světa v zápase představí další tři Češi. Všichni budou v Bělehradě bojovat v řecko-římském stylu. Nejzkušenější je Artur Omarov (do 97 kg), který se letos po čtrnácti letech dočkal vytoužené medaile z velké akce, když přivezl bronz z ME v Záhřebu. Dalšími borci jsou Oldřich Varga (do 77 kg) a Marcel Albini (do 130 kg). Všichni jsou ve formě a zdravotně v pořádku. Z nadcházejícího MS mají zápasníci největší šanci dostat se na OH 2024. Z každé hmotnostní kategorie postupuje do Paříže pět zápasníků. Příští rok existuje ještě možnost postoupit z ME a světové kvalifikace.