Nová doba, nové možnosti. Čeští volejbalisté se na mistrovství Evropy mohou opřít o pomoc, o níž se jejich předchůdcům ani nezdálo. Radí jim počítač! „Máme program, který nám usnadní obranu na síti,“ vysvětlil Zdeněk Sklenář, hlavní statistik českého reprezentačního týmu.

Čeští volejbalisté | Foto: Stanislav Hladík

To on pracuje s informacemi o soupeřích a předává je trenérům. Dělá to i při šampionátu v Nizozemsku, kde český tým sehraje v základní skupině ještě dva zápasy ve středu proti domácímu výběru a ve čtvrtek s Černou Horou. Ale zpátky k technologické novince. Jmenuje se Data Volley 4. To je onen počítačový program, ve kterém je statistik denně ponořen.