Klub BK Kondoři Liberec se totiž dopustil obřího skandálu v neoprávněných startech hráčů. Celou záležitost objasňuje v obsáhlém rozhovoru Aleš Jiráň, který v klubu působil jako trenér.

Co se přesně stalo?

Došlo k věci, kdy Česká basketbalová federace (ČBF) řešila, že v kategorii U14 byly neoprávněné starty starších kluků, kteří hrát neměli. Přišlo se na to na základě anonymního udání na ČBF, která celou záležitost prověřovala a došla k závěru, že došlo k neoprávněným startům některých hráčů. Toto je proti regulím a kategorie U14 byla vyloučena ze soutěže. V katerogii U17 se objevily také neoprávněné starty ve dvou zápasech, klub byl pokutován a sedmnáctce byly strhnuty body za dva zápasy. Jedná se o velký skandál, o kterém se mluví po celé České republice. Člověk, který to má na starosti, pan Jan Slowiak, byl vyloučen z celé federace, protože byl jejím členem a zároveň působil u národního mužstva U16 jako hlavní trenér. Veškeré nominace u kategorie U17 dělal pan Jan Slowiak osobě a měl vše ve své kompetenci.

Jaké tresty kromě vyloučení ze soutěže a odečtu bodů ještě přišly?

Když máte být výkladní skříňí celého kraje, kdy rozdělujete peníze získané od federace a klub začne podvádět, tak je to obrovský průšvih. Na federaci se řeší, že Liberec už nebude mít status sportovního střediska, protože přišel o kategorii U14. Klub tak o nabyté peníze může přijít. Liberec totiž spolupracuje s Mladou Boleslaví, Chomutovem, Děčínem, Varnsdorfem a Turnovem. Fungovalo to tak, že Liberec dostal peníze na rok a spolupracujícím klubům je rozdělil podle intenzity spolupráce.

Jak to vypadá nyní v klubu?

Jan Slowiak prý skončil a odstoupil z pozice šéfa spolku, kterým je teď údajně Karel Vlasák. Právě tento status ještě není pravomocný. Pan Slowiak je stále veden jako statutár. A oficiálně tato rezignace podána nebyla. Myslím, že veřejnost si zaslouží znát pravdu o tom, co se v klubu děje.

Proč vůbec celá kauza vznikla?

Podle mě to je něco mezi naivitou a neschopností pana Slowiaka. Věděl, že má klub status sportovního střediska a sportovního centra mládeže. Bohužel ale neměl zajištěn hráčský chod a pokryté všechny kategorie. Kategorie U12 se musela zrušit na začátku sezony, protože nebyli hráči a zaplatila se pokuta za odstoupení ze soutěže.

Jak se budou v současnosti na celý klub dívat hráči, fanoušci a především rodiče dětí?

V době, kdy se tyto věci staly, rodiče kluků mají svůj názor na tuto záležitost. Spokojeni s tím určitě nejsou. Klub nefunguje dobře a těžit z toho může někdo, kdo to bude dělat správně. Dokud budou v klubu stejní lidé, tak se moc věcí nezmění. Celkové podvědomí na Liberecku o klubu Kondorů Liberec je velmi negativní a většinou spojené se jménem Jan Slowiak. Nikdo moc s klubem nechce mít nic společného, a to vyplývalo z jednání s firmami v otázce sponzorských darů sponzorských darů pro klub.

Vyjádření předsedy klubu BK Kondoři Liberec Karla Vlasáka:

„Sportovně-technická komise (STK) rozhodla na základě neoprávněných startů. Došlo k administrativní chybě, kdy do zápasů zasáhli hráči, kteří hrát neměli. STK tuto záležitost na základě anonymního udání vyšetřovala a dostali jsme pokutu. Z naší strany nebyl žádný záměr nechat hrát hráče neoprávněně. Vznikla chyba, za kterou jsme byli potrestáni.“