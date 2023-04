Šermíř Alexander Choupenitch ovládl potřetí v historii anketu Sokol roku. Fleretista Sokola Brno I převzal cenu pro nejlepšího sportovce České obce sokolské za loňský rok při dnešním slavnostní vyhlášení v Tyršově domě v Praze.

Alexander Choupenitch | Foto: Deník/Jiří Sláma

„Do Sokola jsem přišel jako sedmiletý kluk, právě v něm jsem začal šermovat a dodnes za Sokol Brno I závodím. Ocenění Sokol roku si moc vážím, vždy se v šestici nejlepších sejde silná konkurence,” říká osmadvacetiletý Alexander Choupenitch, který loni navázal na svou úspěšnou olympijskou sezonu. Na mistrovství světa v Káhiře mu chyběl jeden zásah, aby dosáhl na cenný kov, na evropském šampionátu skončil pátý a s francouzským klubem Issy les Moulineaux vyhrál šermířskou Ligu mistrů.

Za sokolským ambasadorem skončil druhý čtvrtkař Michal Desenský ze Sokola Hradec Králové a třetí sprinter Jiří Polák ze Sokola České Budějovice. Nejlepším kolektivem roku se znovu staly basketbalové lvice Sokola Hradce Králové.

Choupenitch: Po olympiádě jsem byl chvíli popstar. Jednou se chci vydat na pouť

„Těší mne, že se každoročně sejdeme v našem sídle, abychom vyhlásili nejen nejúspěšnější sportovce, ale ohlédneme se také za tím, co pro své svěřence udělali cvičitelé všestrannosti a co se povedlo našim vzdělavatelům. Právě sport pro všechny je základem naší činnosti a neoddiskutovatelnou součástí je také kulturní a vzdělavatelská činnost. Jsem moc ráda, že se na to nezapomíná a všem vítězům srdečně gratuluji,” řekla starostka České obce sokolské Hana Moučková.

Basketbalistky Hradce Králové vyhrály kategorii kolektivů mezi dospělými a juniorské lvice, úřadující domácí šampionky, uspěly mezi mládeží. Ladislav Včelička z bojových sportů v Písku se stal nejlepším trenérem roku. Zápasník volného stylu Matěj Mlčoch z Vítkovic nejlepším jednotlivcem v kategorii 19 až 23 let. Sportovní gymnastka Sokola Brno I Alice Vlková je za loňský rok nejlepší sportovkyní do 18 let.

Alexander Choupenitch, vítěz ankety Sokol rokuZdroj: ČOS/Markéta Navrátilová

Cvičiteli roku se stali Pavlína Maňásková z T. J. Sokol Uherské Hradiště a Stanislav Trávníček ze Sokola Písek. Cenu Radky Daňkové pro objev roku od 18 do 35 let převzal Petr Kostka z T. J. Sokol Malenovice. Kolektivem roku jsou Pomahatelé Sokola Turnov.

„Některé jednoty mají své cvičitele vždy v nejužší nominaci, k čemuž jim samozřejmě gratuluji. Doufám, že v dalších letech se jejich počty rozšíří. Vždy velmi pečlivě sleduji nominace ceny Radky Daňové, protože to je pro náš spolek nová mladá krev, kterou pro naši činnost potřebujeme,” dodala starostka Hana Moučková.

Cenu Fair Play Aloise Hudce obdržel Ondřej Škultety ze Sokola Vřesovice za záchranu života pohotovou masáží srdce. V závěru večera byla udělena i Cena starostky ČOS za mimořádný počin, kterou si odnesli sokolové z pražského Spořilova za hromadné odběry krve.

Šéfka Sokola Moučková: Máme problém. Česko potřebuje národní sportovní stadion

Vladimír Richter ze Sokola Královské Vinohrady získal 1. místo v kategorii Vzdělavatelský počin roku za iniciování realizace odznaku k Památnému dni sokolstva. Kulturním počinem roku bylo vyhlášeno uspořádání benefičního koncertu Tóny pro Ukrajinu národopisným souborem Formani při T. J. Sokol Slatiňany.

Vítězové získali už počtvrté sochu od sochaře Jakuba Flejšara, který je trenérem snowboardistky Evy Adamczykové. Originální trofej ze železa váží pět kilo, sokol má rozpětí křídel téměř půl metru a na výšku měří 25 centimetrů. Každá socha se skládá ze 40 dílů.

Sokol roku 2022:



Individuální sporty - dospělí: 1. Alexander Choupenitch (šerm/Sokol Brno I), 2. Michal Desenský (atletika/Sokol Hradec Králové), 3. Jiří Polák (atletika/Sokol České Budějovice)

Individuální sporty - 19 až 23 let: 1. Matěj Mlčoch (zápas/Sokol Vítkovice), Lukáš Sláma - Petra Vanišová (Sokol Pražský /akrobatický rokenrol), 3. Matyáš Džavoronok (Sokol Brno I / beachvolejbal)

Individuální sporty - do 18 let: 1. Alice Vlková (sportovní gymnastika/Sokol Brno I), 2. Daniel Gurbovič (volný styl/ Sokol Vítkovice), 3. Daniel Dvořák (badminton / České Budějovice)

Kolektivní sporty - dospělí: ženy Sokol Hradec Králové (basketbal)

Kolektivní sporty - mládež: Sokol Hradec Králové (basketbal) a ml. dorostenci - Sokol Ostrava (házená)

Trenér roku: Ladislav Včelička (bojové sporty/Sokol Písek)

Cvičitel roku: Stanislav Trávníček (T.J. Sokol Písek)

Cvičitelka roku: Pavlína Maňásková (T. J. Sokol Uherské Hradiště)

Cena Radky Daňkové pro objev roku 18 - 35 let: 1. Petr Kostka (T. J. Sokol Malenovice).

Kolektiv roku: Pomahatelé Sokola Turnov

Vzdělavatelský počin roku: Vladimír Richter (Sokol Královské Vinohrady) za iniciování realizace odznaku k Památnému dni sokolstva

Kulturní počin roku: Národopisný soubor Formani při T. J. Sokol Slatiňany za uspořádání benefičního koncertu Tóny pro Ukrajinu

Cena Fair Play Aloise Hudce: Ondřej Škultety (Sokol Vřesovice) za záchranu života pohotovou masáží srdce

Cena starostky ČOS za mimořádný počin: Sokol Spořilov za hromadné darování krve