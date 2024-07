Je to na tajňačku. Bronzový fleretista z OH v Tokiu Alexander Choupenitch se na pařížskou medailovou obhajobu připravuje s trenérem, jehož totožnost má zůstat utajena. Hra na schovávanou už trvá nějakou dobu a jejím důvodem je neprozradit nic z toho, jak se český šermíř připravuje na olympiádu.

Že je to zřejmě dobrá metoda, dokazuje třetí místo z nedávného mistrovství Evropy v Basileji, jež se dalo považovat za generálku na pařížskou olympiádu. Člověka, s nímž trénuje, však nesmí nikdo znát.

„Vím, že to zní strašně mysteriózně, ale pro to, co má následovat, je to nutné. Vybíráme kvůli tomu i neobvyklá místa na trénink. Třeba takové hotelové pokoje, které mají vyšší strop. Důvodem je to, aby prostory byly vhodné pro šermířský trénink,“ vyprávěl třicetiletý šermíř. V úvahu připadají i garáže, v Hongkongu zase trénovali v dětské herně. „Je to bizár, ale zároveň i jediná možnost,“ pokračoval rodák z Brna.

Celé to považuje za zajímavou zkušenost. „Je to takové zvláštní a svým způsobem i vtipný. Připadám si, jako bych páchal nevěru s tajnou milenkou,“ usmíval se. „Je na to potřeba prostor, ale díky tomu jsme zároveň schopní dělat, co potřebujeme. Nejdůležitější však je to, s kým na tom pracuju. Před ostatními fleretisty je to trochu hra. Trolíme, abychom odvedli pozornost od toho, co skutečně dělám.“

Soupeři se domnívají, že ho trénuje fyzioterapeut Patrik Grosman, který postává u planše jako trenér. Choupenitch však oficiálně žádného trenéra nemá. „Není to běžná praxe. Nikdo z první světové dvacítky takhle přípravu nepojal, ale vnímám jako výhodu, protože ostatní o mně nemají informace. Mohu je překvapit. Nedá se vycházet z úspěšné praxe. Je třeba hledat něco nového,“ prohlásil.

Protože je Francie díky dávné tradici zemí šermu zaslíbená, Alexandera Choupenitche v Paříži nemůže nic překvapit. „Byl jsem tam snad stokrát… No to asi ne, ale pobývám tam hodně často. Šermuju i za francouzský klub. Paříž neznám jako turista, i když jsem si hlavní památky prohlédl. Je to krásné město a ze sportovní stránky ho znám dobře,“ líčil.

Věří, že mu v Grand Palais budou fandit i Francouzi

Šermířský turnaj proběhne v historické budově Grand Palais, která byla původně postavená pro Světovou výstavu v roce 1900. Nedávno prošla kompletní rekonstrukcí a nyní už je připravená pro turnaje nejlepších šermířů světa.

„Je to krásná budova. I když jsou lístky drahé, bude tam vyprodáno a diváci vytvoří skvělou atmosféru. Francouzi šermu rozumí a domácí jsou pro ně hrdinové. Budu tam mít své příznivce z rodiny, ale věřím, že mi budou fandit i místní, protože klub, jehož jsem členem, je z Paříže,“ zmínil.

Kromě fleretisty Choupenitche bude v Paříži šermovat i družstvo českých kordistů. „Jsem rád, že nás bude v Paříži víc. Je to stejný sport, ale jiná zbraň. Žádná rivalita mezi námi nepanuje. Vzájemně si fandíme,“ vykládal a pustil se do porovnání, v čem se boj oběma bodnými zbraněmi liší.

„V kordu jde o to, kdo první zasáhne soupeře na celém těle, kdežto ve fleretu existuje právo útoku a obrany. Kord je pro diváka jednodušší na pochopení pravidel, je silovější a dá se při něm taktizovat. Fleret je určitě rychlejší a techničtější. Zajímavé je, že neexistují šermíři, kteří by kombinovali obě zbraně. Každá má svá specifika,“ vysvětlil do 196 centimetrů vytáhlý čahoun.

Fleret byl pro něj první volbou. „Když jsem začínal, v Brně se dalo jít jen na fleret. Nevěděl jsem, že se dá šermovat i jinak.“