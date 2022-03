Jednatřicetiletá rodačka z Houstonu hraje už od roku 2014 za Jekatěrinburg (během pauzy ženské NBA, kde působí ve Phoenixu) a do země přicestovala jen krátce před invazí na Ukrajinu, po níž západní letadla přestala létat do pochmurné Putinovy říše.

Tenisové sestry z Ukrajiny brázdí svět. Kdy uvidíme rodiče? Po válce, těší se

Uplynul už měsíc a o Grinerové se vlastně nic neví. Údajně měla být zatčena kvůli držení drog – v kufru prý měla náplň do elektronických cigaret s konopným olejem. Rusové se značným zpožděním uvedli jen to, že Američanka byla zadržena na letišti. Kam ji odvezli? Kde ji drží? Co ji čeká? To je prozatím záhada.

„Děláme všechno možné, abychom jí pomohli,“ zní z oficiálních amerických míst, se znepokojením se k případu (bez konkrétních podrobností) vyjádřil i ministr zahraničí Antony Blinken.

Záběry Brittney Grinerové na letišti v Moskvě:

The Russian Federal Customs Service have released this video in which airport security are seen going through the luggage of a passenger identified as Brittney Griner. pic.twitter.com/gHJ8XoMYvF — Bryan Armen Graham (@BryanAGraham) March 5, 2022

Kolem hráče NBA by se rozpoutalo peklo

Mezi zámořskou veřejností však sílí dojem, že osud ženy tmavé pleti, otevřeně se hlásící ke své homosexualitě, zkrátka není pro úřady prioritou.

„Kdyby šlo o mužskou hvězdu NBA takového kalibru, jako je Brittney mezi ženami, už by se to dávno řešilo na titulních stranách novin po celém světě,“ řekla pro BBC sportovní novinářka Tamryn Spruillová, autorka knihy o ženské NBA.

Něco na tom je. Grinerová totiž není jen tak „nějaká“ basketbalistka zpoza velké louže. Všeobecně je považována za jednu z nejlepších (nejen) amerických hráček všech dob, dvakrát získala olympijské zlato a drží řadu střeleckých rekordů. Je jednou z pouhých jedenácti basketbalistek v historii, kterým se podařilo vyhrát OH, mistrovství světa, ženskou NBA a univerzitní NCAA.

Ukrajinské atletky odjely na šampionát bez kolegů. Muži musejí zůstat ve válce

Proč tedy vlastně hraje v ruském Jekatěrinburgu? Odpověď je jednoduchá: ženská NBA se obvykle hraje přes léto, aby termínově nekolidovala se sledovanějšími mužskými soutěžemi. Mnoho hráček tedy na podzim odchází do Evropy, kde si ty nejlepší – jako třeba Grinerová – vydělají několikanásobně víc než doma.

Nyní se jí tyto cesty za výdělkem a dobrodružstvím staly osudné…

„Kdyby na tom byla jako Steph Curry nebo LeBron James, nikdy by se to nestalo, protože by si v Americe přišla na dostatek peněz,“ upozorňuje Spruillová na fakt, že přední basketbalisté v NBA si vydělají asi 200krát víc, než kolik dělá maximální plat u žen.

Bude ruská strana vydírat?

Zdá se být zřejmé, že záhadné zadržení americké sportovní superhvězdy má přímou souvislost se západními sankcemi kvůli válce na Ukrajině. I kdyby Grinerová skutečně porušila zákon, tak náplň do elektronické cigarety prostě není kufr plný kokainu. Přesto prý hráčce hrozí až deset let vězení. Jde o zastrašování?

Jak nadčlověk Putin využívá známé sportovce. Ozvat se proti režimu chce odvahu

„Pokud ji chceme dostat z vězení, může si Rusko diktovat podmínky. Třeba dojde k výměně vězňů, ale také ji mohou použít jako prostředek k vydírání, aby nás donutili něco udělat nebo naopak nedělat. Je pro ně užitečná,“ vyjádřila se pro list The Guardian Evelyn Farkasová, která za vlády Baracka Obamy působila jako náměstkyně na americkém ministerstvu obrany.

Manželka Grinerové Cherelle zatím plní sociální sítě dojemnými vzkazy a fotkami: „Lidé mi říkají, abych se pořád něčím zaměstnávala, ale na světě není taková práce, abych na tebe během ní přestala myslet a přestala se o tebe bát. Žádná slova nevyjádří tu bolest.“