Snapbacks liga amerického fotbalu poprvé v historii vyvrcholí finálovým zápasem na Slovensku. Tipsport Czech Bowl XXXI se letos uskuteční na stadionu v Nitře. Titul obhajují Vysočina Gladiators, po pěti letech se vrací mezi elitu Pardubic Stallions.

Snapbacks liga amerického fotbalu 2024 | Video: se svolením ČAAF

V sobotu 23. března se v tuzemsku rozjede nová sezona amerického fotbalu. Do Snapbacks ligy nastoupí stejně jako loni osm týmů a jedinou změnou ve složení účastníků je návrat Pardubic Stallions, kteří nahradili Brno Alligators. Základní část skončí 16. června, šampioni pak budou korunováni 14. července.

V týmu úřadujících mistrů Vysočina Gladiators zůstal i pro letošní sezonu quarterback Jan Dundáček. Jedna z nejvýraznějších postav amerického fotbalu v Česku získala za loňskou sezonu již osmou trofej pro Hráče roku. Ani na pozici hlavního trenéra nedošlo na Vysočině ke změně a stejně jako loni povede tým Matěj Večes. Gladiators loni získali druhý titul v historii klubu a také do letošního ročníku budou vstupovat v roli favoritů.

Nejdelší kop v dějinách, velké drama i obří show. Super Bowl obhájil Kansas City

Po vydařené loňské sezoně jsou papírově největšími konkurenty hráči Nitry Knights. Quarterback Boris Bútora loni překonal rekord v počtu naházených touchdownů v základní části a o skvělý passový útok se budou opírat Knights také v letošní sezoně. Slovenský tým navíc posílil a v jeho dresu se představí nejužitečnější obránce Snapbacks ligy za loňskou sezonu Američan Tyrone Clark. Ten přišel do Knights těsně před startem sezony z Přerova Mammoths.

Návrat Stallions a Kociána

Osm týmů Snapbacks ligy je rozděleno do skupin Sever a Jih. Jedinou změnou je návrat Pardubic Stallions, kteří v nejvyšší lize působili naposled v sezoně 2019, kdy dokráčeli do semifinále. Vítěz loňské 2. ligy nahradí ve Snapbacks lize Brno Alligators.

Návrat do Snapbacks ligy hlásí také trenérská ikona českého fotbalu a člen Síně slávy ČAAF Martin Kocián. Velezkušený trenér povede Znojmo Knights, které již jednou vedl při jejich účasti v nejvyšší rakouské lize.

Zdroj: se svolením ČAAF

Novinkou pro letošní ročník Snapbacks ligy je úprava v postupovém klíči do semifinálových zápasů. Garanci postupu do vyřazovacích bojů má pouze vítěz skupiny. V případě lepší bilance mohou z jedné skupiny postoupit do semifinále tři týmy a ze druhé skupiny pouze vítěz.

Czech Bowl v Nitře

Finále 31. ročníku, Tipsport Czech Bowl XXXI, se poprvé v historii odehraje na Slovensku. Zápas o titul bude hostit Štadión pod Zoborom v Nitře. Na tomto stadionu již od loňské sezony působí Nitra Knights a právě Knights měli v loňské sezoně s náskokem nejvyšší návštěvnost ve Snapbacks lize.

„Faktorů pro výběr finálového stadionu je několik. Na stadionu musí být kvalitní zázemí pro televizní přenos i pro návštěvníky. Chceme, aby finálový zápas měl skvělou atmosféru na stadionu a dobře vypadal v televizi. To Štadión pod Zoborom splňuje nejlépe ve Snapbacks. lize. Bonusem pak je možná účast domácího týmu ve finále. To dopředu nikdy nevíme, ale Knights letos patří mezi hlavní favority,” vysvětlil místopředseda asociace Radim Kroulík.

Nejhorší výměna v historii NFL? Vysněná hvězda dostala padáka za miliony dolarů

Předseda České asociace amerického fotbalu Filip Hobza před startem Snapbacks ligy oznámil, že liga zajistila titulárního partnera finálového Czech Bowlu. Pro nadcházející dvě sezony je stejně jako loni titulárním partnerem společnost Tipsport.