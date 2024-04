Historický draft NFL. Quarterbaci šli na dračku, milionová hvězda zažila šok

/NA SKOK DO NFL/ Již dopředu se vědělo, že z ofenzivního hlediska to bude historické první kolo draftu zámořské NFL. Velká zásoba talentovaných quarterbacků, wide receiveři všeho druhu i velký počet obřích ofenzivních linemanů. Realita ovšem předčila veškerá očekávání. Všech prvních 14 výběrů proběhlo pouze směrem do útoku, zároveň slavná soutěž zaznamenala historický počet šesti quarterbacků na prvních 12 pozicích. Dalším dílem pravidelné rubriky Deníku provází již tradičně expert a podcaster Matěj Hejda.

Nová jednička draftu NFL Caleb Williams. | Foto: Profimedia