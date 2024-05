Velký svátek čeká už v neděli všechny fanoušky Snapbacks ligy. Hlavní favorité nejvyšší domácí soutěže amerického fotbalu se totiž poprvé v sezoně utkají proti sobě.

Hvězdy domácí Snapbacks ligy amerického fotbalu Jan Dundáček (vpravo) a Boris Bútora. | Foto: ČAAF

Loňský zápas Vysočiny Gladiators s Nitrou Knights nabídl nejatraktivnější zápas celé základní části a oba celky tak letos doufají, že se konečně střetnou i v závěrečném Czech Bowlu.

Nitře se v loňské sezoně podařilo vyhrát přestřelku na hřišti Gladiators 42:41 a dříve přehlížený tým Snapbacks ligy se tím napevno usadil mezi hlavními favority domácí soutěže. V semifinálové odvetě však pro změnu zvítězili Gladiators, kteří později vyhráli druhý titul v historii klubu.

Historický draft NFL. Quarterbaci šli na dračku, milionová hvězda zažila šok

Do letošního ročníku vstupovaly oba týmy jako jasní favorité na postup do finále. Po úvodních kolech se ovšem ukázalo, že i ostatní celky budou chtít promluvit do boje o přední příčky. Knights hned v úvodním kole padli proti Znojmu Knights, Gladiators pak prohráli na hřišti Ostravy Steelers.

Nicméně poslední kolo fanouškům jasně naznačilo, že papíroví favorité jsou výrazně odskočení od zbytku Snapbacks ligy. Knights porazili loňského účastníka finále Ostravu Steelers 35:3 a Gladiators zase převálcovali Znojmo vysoko 55:16.

Spoleh v obraně na zahraniční akvizice

Nadcházející bitva tak nabídne atraktivní podívanou. Oba týmy se prezentují velmi silnou obranou, kterou dirigují zahraniční posily. Gladiators v průběhu sezony posílil důrazný linebacker Samuel Casey, Knights se ve středu obrany mohou spolehnout na dvojici Tyrone Clark, Jayden Lawson.

A právě Clark s Lawsonem budou mít se zbytkem obrany plné ruce práce. Gladiators totiž v posledním kole nastoupili proti nejlepší běhové obraně ligy v podání Znojma Knights a svého soupeře převálcovali. Legendární český quarterback Jan Dundáček společně s americkým Ashtonem Heardem a další oporou Janem Dunovským nasázeli Znojmu hned 6 touchdownů po zemi.

Hra běhové obrany Knights bude pochopitelně hlavním klíčem k úspěchu. „Podřídili jsme tomu celou offseason. Přebudovali jsme polovinu obrany, personálně i schématem. Jsme silnější než v loňské sezoně a snad to v zápase s Vysočinou dokážeme potvrdit na hřišti,“ přál si už před sezonou quarterback Nitry Boris Bútora.

Loňský duel mezi Gladiators a Knights:

Zdroj: Youtube

Gladiators se o běhovou hru opírají dlouhodobě a Dundáček po zemi zařídil svému týmu také poslední titul, kdy v závěrečné čtvrtině finálového zápasu za nerozhodnutého stavu skóroval dva běhové touchdowny.

Z trávníku si odskočil k námořnictvu. Teď Američan pomohl zničit svůj bývalý tým

Zatímco obrany obou týmů jsou postavené na podobných základních pilířích, útoky se prezentují výrazně odlišným stylem. Knights se totiž opírají především o passovou hru. Quarterback Boris Bútora loni překonal rekordy v základní části v počtu naházených touchdownů i yardů. Slovenský rekordman vede svůj útok také v letošní sezoně.

Gladiators se v loňském ročníku podařilo získat druhý titul před domácím publikem, když se finále hrálo na stadionu FC Vysočina. V podobný scénář však nyní věří Knights. Tipsport Czech Bowl XXXI se totiž uskuteční na Štadiónu pod Zoborom v Nitře.