Koncovka finále Snapbacks ligy amerického fotbalu mezi Nitrou Knights a Znojmem Knights nabídla skutečně dramatickou zápletku. V česko-slovenském rytířském souboji byli hráči Znojma velice blízko senzační výhře na hřišti velkého favorita, nakonec se však z historicky prvního titulu radoval slovenský celek.

Mohlo tomu ale být úplně jinak. Domácí totiž místy riskovali až příliš. Hned dvakrát domácí útok Nitry v druhém poločase zahrál 4. down, nad kterými fanoušci kroutili hlavou.



„Byli jsme ve špatné formaci a celá akce vypadala jinak a i snap to celé narušil. Navíc jsem si nechtěl vzít druhý timeout po sobě,” vysvětlil Bútora. Nitra si brala timeout na 3. down. Tento zahraný čtvrtý down ale nemusel Nitru nakonec trápit, protože útok Znojma šel tři a ven.

Znojmo připravila o senzaci chyba v závěru

Ještě kurióznější a pro výsledek fatálnější byl zahraný 4. down před koncem zápasu. Do konce čtvrté čtvrtiny zbývalo něco přes čtyři minuty a Nitra vedla 28:21. Obrana Znojma zastavila soupeře na 4&1. Bútora i přesto, že míč byl na vlastních 25 yardech, zůstal s útokem na hřišti.

Přes překvapení všech Nitra míč rozehrála a Bútora byl zastaven před ziskem prvního downu. „Měl to být rychlý punt. Trochu nepřesný snap a k tomu tlak od obrany. Zpackali jsme to,” popsal neuvěřitelnou situaci Bútora.

Sestřih Tipsport Czech Bowlu XXXI v Nitře:

| Video: Youtube

Nabídnutou příležitost Znojmo využilo k vyrovnání na 28:28, kdy se opět dostal do endzóny hostující lídr Stanislav Benc. A co víc, v poslední minutě zápasu mohlo dokonce pomýšlet na pokus o vítězný field goal. Celý stadion byl v tu chvíli v obrovském očekávání.

Jenže na třetí down se při běhovém pokusu vylepšit pozici na hřišti dopustili znojemští faulu, který je posunul o 10 yardů zpět a tedy mimo potřebné teritorium. Nadějný útok definitivně zastavil obránce Pavol Horník a zápas tak musel do prodloužení.

Tohoto faulu litoval po zápase rovněž hlavní trenér Znojma Martin Kocián. „Udělali jsme víc chyb. Měli jsme šanci v závěrečném drivu dostat se na field goal, ale v kritickém třetím downu jsme udělali faul. Následně jsme zariskovali, ale nevyšlo to,“ litoval český legendární kouč.

V americkém fotbale není prodloužení časté a navíc má výrazně odlišná pravidla od zámořské NFL. Zatímco v nejsledovanější lize světa zůstávají pravidla velmi podobná základní hrací době, na domácí půdě se jede podle univerzitních pravidel.

Prodloužení v Tipsport Czech Bowlu však nemělo tak dlouhého trvání. Quarterback Nitry hned první akcí našel passem na hranici endzóny Mária Bíra, který se uvolnil a s míčem dokázal skočit až pro touchdown.

Naopak ofenzivní snažení Znojma rychle narazilo na pevnou obranu Nitry. Na poslední čtvrtý pokus vystavil druhou důležitou stopku v zápase Pavol Horník, který interceptionem ukončil historicky první prodloužení ve finále Snapbacks ligy.

Nitra si tak na domácí půdě došla pro svůj první ligový titul. „Před zápasem jsem klukům říkal, že musíme vyhrát jako tým, i kdybych neměl získat jediný touchodwn nebo yard. Asi se už nebude opakovat, abychom vyhráli finále doma, proto je to nejkrásnější pocit,“ popsala hlavní hvězda dramatického duelu Ľuboš Paprčka.