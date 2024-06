Bez zkušeného amerického quarterbacka měli být ostravští Steelers outsiderem letošního ročníku domácí Snapbacks ligy. Osmnáctiletý talent Amos Feranec si však v průběhu základní části vybojoval pozici přímo v základní sestavě a nyní vede loňského vicemistra zpět do play-off. A o největší překvapení probíhající sezony je tak zřejmě postaráno.

Osmnáctiletý Amos Feranec táhne Steelers zpátky do play-off domácí Snapbacks ligy. | Foto: Karin Tylová

Steelers loni opět padli ve finálovém Tipsport Czech Bowlu proti Vysočině Gladiators. Před začátkem letošní sezony navíc ohlásili, že do týmu tentokrát nepřivedou zahraničního hlavního trenéra ani quarterbacka.

Přitom ještě nedávno ve Snapbacks lize platilo, že až na ojedinělé případy týmy využívaly služeb zahraničních quarterbacků. Bez jejich angažování totiž tým neměl téměř žádnou šanci na úspěch. Dlouhodobou výjimkou je pouze český quarterback Jan Dundáček, který je osminásobným Hráčem roku a svými výkony se dokáže rovnat i zahraniční konkurenci.

Cestu zahraničních hráčů na této klíčové pozici dlouhodobě razili také ostravští Steelers, kteří se od sezony 2017 čtyřikrát dostali do Czech Bowlu, a to vždy s pomocí právě zahraničního quarterbacka.

Týmu se na letošní sezonu ovšem ujal Jan Klimeš a na postu quarterbacka se na začátku sezony střídali Patrik Puchala a Amos Feranec. Oba nadějní hráči si prošli mládežnickým programem Ostravy a v letošním ročníku dostali poprvé šanci se pořádně prosadit v mužské nejvyšší soutěži.

18letý talent válí v lize i reprezentaci

Naštěstí pro Steelers se ukázalo, že ofenzivní hra vzduchem nestrádá. Ba naopak. Na začátku sezony začínal zápasy Puchala a Feranec hrál druhé poločasy. V průběhu sezony se ale Ferancovi podařilo naplno usadit do základní sestavy. A to si ještě stihl v polovině základní části odskočit s národním týmem do 19 let k zápasu Mistrovství Evropy, v němž český tým porazil Belgii 21:7.

Steelers se v posledních dvou sezonách spoléhali především na výkony Američana Bradleyho Jonese. Feranec sice zatím nedosahuje stejných statistik jako jeho zkušenější konkurent, ale výraznou měrou pomáhá svému týmu k cestě do play-off. Ostrava je nyní na druhém místě skupiny Sever a o víkendu ji čeká klíčová odveta s obhájci titulu.

Právě zápas s Gladiators rozhodne o vítězství ve skupině, které zaručuje domácí semifinále a papírově lehčího soupeře. První vzájemný zápas Steelers na domácím hřišti vyhráli a Feranec přebíral otěže útoku v poločase za nepříznivého stavu 17:21. Obraně Steelers se podařilo ve druhém poločase útok Gladiators s Dundáčkem vynulovat a Feranec se svými spoluhráči dovršil obrat na konečných 27:21.

Výbornou formu potvrdil mladý talent i v posledním zápase proti Pardubicím Stallions, kdy hodil 3 touchdowny a pro další si doběhl po zemi. Steelers zvítězili vysoko 49:14 a dvě kola před koncem základní části mají téměř jistý postup do semifinále.

Talentovaný quarterback Feranec tak vstoupil do Snapbacks ligy až nečekaně dobrými výkony a kromě úspěchu se Steelers nyní hraje také o pozvánku do mužského reprezentačního týmu. Český nároďák letos čekají dva zápasy skupinové fáze Mistrovství Evropy proti Finsku a Francii.