Semifinálový zápas domácí Snapbacks ligy amerického fotbalu mezi Vysočinou Gladiators a Znojmem Knights bude velice pikantní především pro oporu znojemského útoku Stanislava Bence. Ten totiž ještě před loňskou sezonou působil v dresu obhájců titulu z Jihlavy, nyní se však proti svým bývalým spoluhráčům postaví v přímém klání o postup do vysněného Czech Bowlu.

Gladiators se v posledních třech sezonách probojovali do finálového zápasu především díky výborné běhové hře. Ta je postavená na v českém prostředí již legendárním quarterbackovi Janu Dundáčkovi, kterému sekunduje Jan Dunovský a v letošní sezoně také Američan Ashton Heard.

Podobný recept měli Gladiators také loni, kdy na domácím hřišti vyhráli ve finálovém Tipsport Czech Bowlu proti Ostravě Steelers. Jen místo Hearda byl na soupisce jiný Američan Patrick Blackwood. A právě před loňskou sezonou si Stanislav Benc uvědomil, že v týmu zřejmě nedostane prostor a rozhodl se tak zamířit do Znojma.

„Můj přestup byl náhlý, takže spoustu kluků z týmu mělo otázky, proč jsem to vlastně udělal. Nakonec si myslím, že to všichni pochopili. Ve Znojmě mám víc příležitostí hrát. Potřeboval jsem nějakou změnu,“ prozradil Benc po přesunu do nového působiště.

Větší vytížení v dresu Znojma dokázal zužitkovat především v letošním ročníku, v němž si v 10 zápasech základní části připsal 836 yardů a v této statistice skončil na třetím místě celé Snapbacks ligy. I díky jeho výkonům se Knights v nabité skupině Jih nakonec probojovali do semifinále.

Nastal čas na pomstu

A v něm se nyní Benc utká se svými bývalými spoluhráči z Vysočiny. „Takový zápas je těžký nejen po fyzické stránce, ale i mentálně. Fotbalově jsem tam vyrůstal a o to víc se chci v semifinále ukázat,“ řekl tahoun znojemských Knights.

Knights měli v posledním kole základní části šanci se těžkému soupeři vyhnout, ale v rozhodujícím zápase proti Nitře prohráli a odcestují tak na hřiště obhájců titulu. „Po základní části jsem se bavil s některými hráči z Vysočiny a chtěli jsme, abychom se potkali až ve finále. Škoda. Chceme ale s favoritem odehrát co nejlepší zápas,“ má jasno Benc.

Knights jsou v běhovém útoku na druhém místě Snapbacks ligy hned za Gladiators a hlavní porci yardů po zemi sbíral v základní části právě Benc. Větší tlak ale na sobě před důležitým zápasem sezony necítí. „Určitě to vůbec nevnímám. Hrajeme to, co řekne trenér. Hlavní je stoprocentní koncentrace,“ dodal.

Ve vzájemném zápase v základní části Gladiators dominovali a převálcovali Knights 55:16. V tomto zápase ale ještě nehrála opora defenzívy Knights Američan Michael Lufile. Ten se rychle stal pilířem obrany a je tak pro znojemské fanoušky hlavním důvodem k optimismu před semifinálovou bitvou.

Knights budou v Jihlavě čelit náporu jasného favorita. Gladiators od roku 2021 nechyběli ani jednou ve finále a dvakrát pozvedli nad hlavu trofej pro vítěze Tipsport Czech Bowlu. Podaří se tentokrát znojemskému outsiderovi šokovat mistra?