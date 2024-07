Martin Kocián se již v 90. letech rozhodl pro netradiční kariéru profesionálního trenéra amerického fotbalu. V Česku se po revoluci začal americký fotbal pomalu rozvíjet a vznikaly rovněž první kluby. A právě Kocián se tehdy rozhodl zakotvit v pražské organizaci Lions.

„Strašně mě to od začátku chytlo. Brzy navíc přišla myšlenka, že bych to nemusel dělat jen jako koníček, ale posunout se i výš,“ vysvětlil v rozhovoru pro Českou asociaci amerického fotbalu.

Pro další trenérské vzdělání v americkém fotbale se Kocián rozhodl dlouhodobě odcestovat do USA. Kde jinde se také mohl učit od těch nejpovolanějších „Odjel jsem poprvé do Spojených států trénovat na střední školu, protože jsem se chtěl zdokonalovat. Zjistil jsem, že to je cesta, kterou chci jít. To všechno mě dostalo tam, že jsem to mohl považovat za své povolání a živí mě to do dneška,“ přiznal.

Znojmo dokázal postavit zpátky na nohy

Kocián si prošel řadou prestižních evropských klubů a stal se také hlavním trenérem Graz Giants v nejvyšší rakouské lize. V Česku předtím dlouhou dobu působil v Prague Lions, se kterými třikrát po sobě vyhrál Czech Bowl. A za svůj přínos pro rozvoj amerického fotbalu v domácím prostředí byl později uveden do Síně slávy České asociace amerického fotbalu.



Pro letošní sezonu se Kocián přemístil do Znojma a převzal tým, který loni z deseti zápasů základní části vyhrál pouhé tři bitvy. Letos se však Knights probojovali do semifinále se slušnou bilancí šesti výher a čtyř porážek.

close info Zdroj: ČAAF/Petr Milfait zoom_in Trenér znojemských Knights a jediný profesionál v domácím prostředí Martin Kocián (vpravo).

Knights se v bitvě o Czech Bowl představili na hřišti úřadujícího mistra Vysočina Gladiators. Tým z Jihlavy také v letošní sezoně podával dominantní výkony, což potvrzovala nejen výhra 55:16 nad Znojmem ze základní části. Knights tehdy ještě chyběla hlavní defenzivní opora linebacker Michael Lufile.

Kocián se po většinu své kariéry specializuje právě na defenzivní stránku hry a proti nejproduktivnějšímu útoku Snapbacks ligy se mu podařilo připravit geniální plán, jak soupeře zastavit. Gladiators ještě na začátku čtvrté čtvrtiny skórovali pouze 3 body a museli dohánět ztrátu 3:14. Ani legendární quarterback Jan Dundáček nedokázal najít recept na skvěle připravenou obranu Znojma.

Ve finále čeká Znojmo těžká šichta

Knights tak i navzdory závěrečné zápletce šokovali celou ligu výhrou 22:21 a postupem do Tipsport Czech Bowlu. „Nikdo není neporazitelný a naše krédo celou sezonu je, že chceme být lepší od zápasu k zápasu, zlepšovat se v individuálních činnostech i po mentální stránce. A v této bitvě jsme to všechno zúročili,“ radoval se Kocián po nečekaném vítězství.

Bezprostředně po zápase už trenérský hrdina myslel jenom na vysněné finále. „Pro mě v momentě, kdy skončil zápas a ta prvotní radost, tak už mi přišla do hlavy příprava a co dál, protože jsme ještě neskončili. Moc lidí nám nevěřilo, ale my jsme si věřili, že šanci máme,“ zakončil Kocián.

Rozjeté Znojmo však nyní čeká další výzva v podobě velmi silného passového útoku Nitry Knights. Kromě silného soupeře se bude muset vypořádat i s velkou podporou domácího publika, protože finálový zápas se hraje v sobotu 13. července právě na Štadiónu pod Zoborom v Nitře.

Dokáže parta legendárního českého kouče znovu překvapit?