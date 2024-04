Velice speciální náboj měl pro amerického fotbalistu Tyrona Clarka zápas 3. kola domácí Snapbacks ligy. Ten ještě v loňské sezoně nastupoval za Přerov Mammoths, ale těsně před startem sezony přestoupil do Nitry Knights. A právě tito soupeři se proti sobě utkali v Nitře na Štadiónu pod Zoborom, kde se v červenci uskuteční finálový Tipsport Czech Bowl.

Americký fotbalista Tyrone Clark v akci. | Foto: Tomáš Jarušinský

Mammoths skončili v loňské sezoně až na posledním místě ve skupině, ale Tyrone Clark si i tak svými výkony řekl o individuální trofej pro nejužitečnějšího obránce Snapbacks ligy. Tuto trofej už navíc jednou získal v dresu Brna Sígrs.

Mezi angažmá v Sígrs a Mammoths si ovšem Clark na chvíli odskočil od amerického fotbalu k námořnictvu Spojených států, kde se připojil přímo k Navy. Poměrně nevšední pauza od profesionálního sportu.

„Chtěl jsem se narukovat k námořnictvu kvůli rodině. Hodně členů rodiny u námořnictva sloužilo a já jsem cítil povinnost jít v jejich stopách,” vysvětloval Clark tehdy své rozhodnutí přesunout se ze hřiště k armádě.

Americký bojovník se měl i pro letošní sezonu vrátit do Přerova, ale na konci února přišla nečekaná zpráva a Clark z ničeho nic kývl na nabídku přestoupit do Nitry Knights. Z outisdera ligy se tak dostal k jednomu z hlavních favoritů, který bude mermomocí usilovat o domácí finále.

Trochu po mně šli, přiznává Clark

Na zápas proti Mammoths se Clark pochopitelně hodně těšil. „Byl jsem na zápas extra motivovaný. Motivace byla o to větší, když pár lidí z Přerova okomentovalo můj odchod nevybíravě. Trochu po mně šli. Zápas jsem si hrozně užil. Samozřejmě nějaká zlá krev tu mezi námi je, ale byla to zábava hrát proti nim,“ přiznal po utkání.



Do velkých diskusí se svými bývalými spoluhráči se však před zápasem nepouštěl. „S nikým jsem moc nemluvil. Buď jsem se připravoval o samotě, nebo jsem mluvil se svými spoluhráči. Pár hráčů přišlo pozdravit a popřát štěstí, ale to bylo vše. Během zápasu už těch slov padlo víc, ale to je fotbal,“ popsal Clark komunikaci s hráči Mammoths.



Clark byl v dresu Nitry důležitou součástí obrany, special týmů i útoku. K touchdownu se ale proti svému bývalému týmu nakonec nedostal. O vítězství Nitry 33:7 se zasloužily v útoku tradiční opory Mário Bíro a další dva důležité zásahy po zemi přidal Patrik Klementovič.

Knights po nečekané prohře v úvodním kole proti Znojmu dokázali vyhrát slovenské derby na hřišti Bratislavy a nyní jsou po třech zápasech s bilancí dvou výher a jedné prohry na prvním místě skupiny.

Clark se svými Knights se proti Mammoths představí v základní části ještě jednou, a to konkrétně 9.6. na stadionu v Přerově.