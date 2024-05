„A ještě jedna věc. Vladimire Putine, jestli se díváš, vrať mi ten zasr… prsten,“ prohlásil před pár dny v pořadu na Netflixu americký miliardář Robert Kraft, majitel nejúspěšnějšího týmu v historii amerického fotbalu New England Patriots. O co jde? Příběh ztraceného klenotu je bizarní, zamotaný a táhne se dvacet let do minulosti.

Robert Kraft (vlevo), majitel New England Patriots, s Tomem Bradym. | Foto: ČTK / AP Photo / Mark Stockwell

Robert Kraft je muž, pod jehož vedením vyhráli New England Patriots šestkrát Super Bowl a stali se jednou z nejhodnotnějších sportovních značek planety. Lidé jako on si obvykle umějí ohlídat svůj majetek, jenže co když narazí na vládce Kremlu?

Těžko uvěřitelná historka má kořeny v roce 2005, kdy se Kraft spolu s dalšími předními podnikateli (například mediálním magnátem Rupertem Murdochem) setkali v Petrohradu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Akce měla podpořit skomírající americko-ruské obchodní vztahy.

Panovala skvělá nálada a v jednu chvíli si Kraft sundal prsten, který dostal po triumfu Patriotů v Super Bowlu XXXIX v roce 2004, a ukázal ho Putinovi. Ruskému autokratovi se masivní šperk, ozdobený víc než stovkou diamantů, velice zalíbil.

„Tím prstenem bych mohl někoho zabít,“ vtipkoval Putin podle tvrzení v knize Dynasty od Jeffa Benedicta. „Mohl byste někoho zabít i bez něj, vždyť jste šéfoval KGB,“ odpověděl Kraft a natáhl ruku, aby si vzal cenný klenot zpátky.

V tu chvíli si prý ruský prezident prsten nenuceně strčil do kapsy a obklopen ochrankou odkráčel pryč. Českému čtenáři to možná připomene eskamotérství Václava Klause s propiskou při návštěvě Chile, Kraftovi ale nebylo do smíchu. K prstenu pro vítěze Super Bowlu měl z pochopitelných důvodů emotivní vztah.

Prsten zmizel v Kremlu

Co bylo dál? Příběh o ukradeném prstenu začal kolovat v médích a tehdejší americká vláda (prezidentem byl George W. Bush) znervózněla, protože se snažila o co nejlepší vztahy s Moskvou. Oficiální činovníci tak na Krafta naléhali, aby řekl, že v případě blyštivého šperku šlo o dar a nikoli projev Putinova sklonu zmocnit se všeho, po čem zatouží.

Kraft diplomatickému tlaku nakonec podlehl. „Prezident Putin, známý milovník sportu, byl zjevně unesen unikátností prstenu. Rozhodl jsem se mu ho darovat jako symbol mého respektu a obdivu k ruskému lidu a jeho vedení,“ uvedl miliardář v tiskovém prohlášení.

Jenže v roce 2013 se sám Kraft ke kauze vrátil a veřejně prohlásil, že rozhodně nešlo o dárek. CNN se na to zeptala v Kremlu a Putinův mluvčí Dmitrij Peskov označil Kraftovu verzi příběhu za „podivnou“. „Stál jsem dvacet centimetrů od nich a jasně jsem slyšel, jak pan Kraft věnuje prsten jako dar,“ vysvětlil Peskov pohotově.

Sám Putin jako správný agent KGB prohlásil, že si na nic nepamatuje – ani na Krafta, ani na prsten. Navrhl, že Rusové americkému podnikateli vyrobí „něco velkého a krásného“ a se sarkasmem komentoval tento „komplikovaný mezinárodní problém“.

Majitel Patriotů však v touze po prstenu projevuje „glumovskou“ nezdolnost. V roce 2017 se k věci opět vrátil a tentokrát přišel on s nápadem, že nechá pro Putina zhotovit nový šperk, jen když svůj původní (mezitím vystavený v kremelské knihovně jako okázalá trofej) dostane nazpět. Ale nic se nezměnilo.

To nakonec vedlo dvaaosmdesátiletého Krafta k výše citovaným ostrým slovům v pořadu The Roast of Tom Brady, v němž byl legendární quarterback Patriotů podroben vtípkům ze strany četných komiků, spoluhráčů i celebrit. Teď jde o to, zda se Putin dívá na Netflix.