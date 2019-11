Ospalé starty poločasů a smůla v zakončení si vybraly svou daň při čtvrtém zápase Černých andělů v Lize mistrů. Mostečanky cestovaly do Švédska ze Sävehofem, se kterým v jeho aréně nakonec prohráli 24:19 (12:8).

Dominika Zachová (vpravo) posbírala ve Švédsku šest gólů. Mostečanky se na branky ale hrozně napracovaly. | Foto: DENÍK/Roman Dušek

Andělům start zápasu nevyšel, poprvé se gólově prosadili až po sedmi minutách hry a mezitím Švédky sbíraly góly z rychlých protiútoků. Ve druhém poločase to bylo dokonce osm minut, než přidali první trefu. Vytáhly se ale obě brankářky, nebýt mostecké Müllnerové, tak hosté by si balili do zavazadel vyšší porážku. Ta o pět branek je nakonec ještě milosrdná. Nejlepší střelkyní Mostu ve Švédsku byla Dominika Zachová se šesti góly, stejně jako domácí pivotka Forsbergová. Klíčový zápas pro Most v Lize mistrů bude příští neděli v Chomutově, kam dorazí slovinský Krim.