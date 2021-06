Sám velký Jordan je ke smysluplnosti porovnávání různých období NBA poněkud skeptický. „LeBron je nepochybně neuvěřitelný hráč. Skvělý, jeden z nejlepších. Ale každý jsme hráli v jiné éře,“ poznamenal Jordan loni.

Není z jeho na první pohled diplomatických slov znát lehký závan přezíravosti? Vždyť už před několika lety se dal Jordan slyšet, že dnešní hvězdy jsou „příliš měkké“ v porovnání s legendami z jeho časů v Chicagu. Podle něj by tehdy obstáli jen čtyři moderní hráči. Kobe Bryant, Dirk Nowitzki, Tim Duncan – a samozřejmě LeBron.

Ten měkký rozhodně není. Proto bylo tak neobvyklé a možná i lehce znepokojivé sledovat Jamese během letošní (zkrácené) sezony NBA. Ne že by byl špatný. Naopak, pořád je schopný velkých věcí. Ale už ne sám. Bez pomoci.

Už zkrátka není tím nezastavitelným kolosem, jako ještě nedávno. Stačí se podívat na jeho bodové průměry. Ten letos dělal „jen“ 25 bodů na zápas v základní části a 22,3 v play-off. Pro kohokoli jiného čísla z říše snů, ale pro Jamese nejslabší v kariéře. A logicky se tak nabízí otázka: nastal konec jeho éry?

„Nepotřebuji motivaci od kohokoli v téhle lize. Já motivuji sám sebe,“ odtušil na dotazy novinářů, zda ho výkony nastupující generace hvězd nepřimějí k tomu, aby se v další sezoně vrátil silnější.

Příkladem takové „mladé pušky“ je Devin Booker, který v prvním kole dovedl Phoenix k postupu přes Los Angeles Lakers 4:2 na zápasy. O dvanáct let staršího Jamese jednoznačně zastínil (viz video).

Devin Booker drops new #NBAPlayoffs career-high 47 PTS (33 in 1st half), 8 3PM, helping the @Suns advance! #ThatsGame