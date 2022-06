Řepa přitom není žádný ostřílený harcovník. Teprve jednadvacetiletý cyklista hrál až do patnácti let hokej. Minulý rok navíc onemocněl Bellovou obrnou a ochrnula mu polovina obličeje. Páté místo v náročném etapáku Kolem Slovinska pro něj bylo prvním velkým úspěchem po vynucené pauze.

Odmala snil o tom, že se bude živit hokejem. Když ale začal dospívat, pochopil, že to z Velké Bíteše nejspíš nedotáhne až do slavné NHL. V patnácti letech tak odhodil brusle s hokejkou do kouta a začal jezdit na kole. A tohle rozhodnutí mu změnilo život. Z hokejisty se stal velký talent české cyklistiky.

„Přišla teenagerovská krize, hokej mě už tolik nenaplňoval, byla tam nějaká zranění. A tak jsem se rozhodl, že skončím, a v Třebíči jsem začal s cyklistikou,“ vzpomínal na cyklistické začátky v rozhovoru pro web welovecycling.com.

Přišel raketový vzestup. V roce 2016 dostal Řepa první závodní licenci a o čtyři roky později už slavil bronz na silničářském mistrovství Evropy do 23 let. Stal se mistrem republiky a podepsal dvouletý kontrakt se španělskou prokontinentální stájí Equipo Kern Pharma.

To byla vstupenka do velké světové cyklistiky. Řepa se tak potkává v pelotonu s těmi největšími hvězdami současnosti. „Je to neskutečný zážitek. Koukal jsem na ně v televizi a teď s nimi stojím na startu,“ svěřil se.

Přestup z českého týmu Topforex-Lapierre do španělské stáje pro něj byl tím nejlepším krokem. „Jsem nadšený, že jsem se dostal právě sem. Od první chvíle mi do sebe vše zapadá. Chtějí si svoje lídry vychovat, a ne nakoupit hvězdy,“ prozradil Řepa. Finanční podmínky kontraktu příliš neřešil. „Primární bylo, že jdu do zahraničí a udělal jsem další krok v kariéře. Dostal jsem se do týmu, který mi sedl, a neřešil jsem, jestli dostanu ročně o tři tisíce eur víc, nebo míň.“

Velké plány zhatila vážná nemoc

Bylo mu teprve dvacet let a už byl pod smlouvou špičkového týmu. Řepa měl velké plány. Jenže loni přišla velká komplikace. Prodělal covid, na vysokohorském soustředění ho ofouklo, a najednou mu přestala fungovat půlka obličeje. Řepu postihla silná forma Bellovy obrny.

„Změnily se mi životní priority. Nevěděl jsem, jestli se to dá někdy do pořádku,“ přiznal na webu kolopro.cz. „Proto si teď každý závod užívám a jsem moc rád, že zase můžu jezdit.“

Česká cyklistika? Máme tady nadějné kluky, ale ne každý se prosadí, říká Štybar

Po třech měsících začal mít lehké tiky v ochrnutém oku a začal mrkat. To byl signál k návratu na kolo. Přede dvěma měsíci Řepa vyhrál mistrovství republiky ve virtuální cyklistice a teď se dokázal prosadit v závodu Kolem Slovinska, který ovládl dvojnásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar. Páté místo v silné konkurenci by mohlo českému mladíkovi zajistit start na Vueltě, která patří mezi tři nejprestižnější závody World Tour.

„Tým dopředu nechce nikomu nic slibovat. Kdo bude mít dobrou sezonu, může jet Grand Tour. Já si chci v první řadě vynahradit ten loňský rok, a kdyby vyšla Vuelta, byla by to krásná třešnička na dortu,“ přeje si Řepa.