Vedení světového plavání se tak rozhodlo po dohodě s představiteli pořádajících Spojených arabských emirátů kvůli nejasnému vývoji pandemie koronaviru. "Jsme přesvědčeni, že tohle je to nejvhodnější řešení pro všechny účastníky těchto závodů," uvedl rezident FINA Julio Maglione.

Elitní českou kraulařku Barboru Seemanovou rozhodnutí velmi překvapilo. "Nejdřív jsem tomu nevěřila, ale vzápětí mi přišel e-mail od trenérky a Českého svazu plaveckých sportů" řekla pro ČTK. Ještě byla z této novinky hodně zaskočená. "Hrozně mě to mrzí. Byl to asi jediný vrchol této sezony a i mimo to jsem se na to strašně těšila, protože mistrovství světa v krátkém bazénu je můj oblíbený závod," doplnila dvojnásobná vítězka z olympijských her mládeže 2018.



Stejně jako všichni ostatní plavci se bude muset připravovat, i když nejbližší vrcholný závod bude až příští rok v květnu ME v Budapešti. "To, že musíme trénovat, i když závody nebudou, to je jednoznačné. Nic se nemění, akorát budeme mít víc závodních tréninků v sezoně, abychom z toho úplně nevypadly," dodala svěřenkyně Petry Škábové.



Po ročním odkladu se dostává světový šampionát v pětadvacetimetrovém bazénu do kolize s mistrovstvím Evropy. Jeho příští ročník by se měl uskutečnit v krátkém bazénu v Lisabonu rovněž v prosinci 2021.