Na dalších místech skončili baseballisté New York Yankees a fotbalisté Realu Madrid, kteří žebříčku vládli před érou Cowboys. Následují fotbalisté Barcelony, basketbalisté New York Knicks a další fotbalový velkoklub Manchester United. Chicago Bulls, za které bude v NBA hrát český basketbalista Tomáš Satoranský, jsou s hodnotou 2,9 miliardy dolarů devatenáctí.

Celkově ale pořadí Forbesu dominují kluby NFL, kterých je v nejlepší padesátce 26. Zástupců baseballu je devět, fotbalu osm a basketbalu sedm, zatímco týmy NHL nebo stáje formule 1 mezi elitu nepronikly. Podle magazínu určují hodnotu klubů především zisky z vysílacích práv, které jsou v NFL nejvyšší.

Nejhodnotnější sportovní kluby podle Forbesu (v miliardách dolarů):



1. Dallas Cowboys (americký fotbal) 5,00, 2. New York Yankees (baseball) 4,60, 3. Real Madrid (fotbal) 4,24, 4. FC Barcelona (fotbal) 4,02, 5. New York Knicks (basketbal) 4,00, 6. Manchester United (fotbal) 3,81, 7. New England Patriots (americký fotbal) 3,80, 8. Los Angeles Lakers (basketbal) 3,70, 9. Golden State Warriors (basketbal) 3,50, 10. New York Giants (americký fotbal) a Los Angeles Dodgers (baseball) oba 3,30.