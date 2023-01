Hlava státu nerozhodne, kolik prostředků půjde na mládež, kolik získá fotbal. Přesto má víc než jen reprezentativní roli. Může být hybatelem změn. Proto jsme oslovili kandidáty, aby se zapojili do ankety Deníku.

PŘEHLEDNĚ: Kandidáti na prezidenta řeší sport, ocenili by Procházku i Ledeckou

Ochutnávka na úvod: Petr Pavel má rád hokej a Danuše Nerudová chodí rybařit.

Oblíbené sporty? Turistika i šachy

Nejblíže ke sportu má s jistotou Karel Diviš. Kdysi byl sportovním novinářem, pracoval v České televizi. „Nejraději mám fotbal,“ prozradil kandidát, který jde do voleb díky podpoře (a podpisům) občanů.

Danuše Nerudová vzkázala, že má ráda turistiku a běžkuje. „Ať už na Vysočině, nebo po horách. Velmi ráda také rybařím, ale to neberu jako sport, nejde mi o úlovky,“ dodala bývalá rektorka brněnské Mendelovy univerzity, jíž poslední průzkum přisoudil třetí místo.

Největší favorit prezidentské volby Petr Pavel uvedl, že si libuje v motorismu a hokeji. Na bruslích a s hokejkou si tyká – nedávno se objevil v jedné z exhibic.

Budeme naslouchat všem, říká Pavel a Nerudová. Ta cílí i na sympatizanty SPD

Zdroj: DeníkHodně zabodoval Pavel Fischer. „Baví mě cyklistika nebo lyžování. Hrával jsem squash nebo později s dětmi badminton. Rád se dívám na kolektivní sporty,“ přiblížil někdejší diplomat.

Tomáš Zima je na tom podobně jako Nerudová – má rád turistiku a lyžování, jako divák si zapne fotbal a hokej. Dost stručný byl Jaroslav Bašta, nejstarší ze všech kandidátů. Vyhledává šachy a sportovní střelbu.

Za kolik minut by uběhli jeden kilometr?

Pokud by se kandidáti nesetkávali jen v debatách, ale rozdali si to na běžecké dráze, pravděpodobně by z toho bylo drama.

Fischer totiž prozradil, že dřív dělal atletiku. Teď již na čas neběhá, ale… „Rád běhám trasy naboso v terénu a to dosahuji nejvyšší rychlosti kolem pěti minut na kilometr. Jsem spíš fajnšmekr, rád si dám delší trasy bez stresu,“ zmínil.

Vepředu by se asi objevil také Diviš, jenž se pochlubil, že kilometr dřív pokořil za tři minuty (a teď jej zvládne za pět minut).

Sport v roce 2023: Na co se těšit? Svěťáky se vrací do Česka, hokejová obhajoba

Pokud byste očekávali, že je prožene i generál, tak spíš ne. „Pamatuju si výsledek z běhu na 12 minut, kdy jsem uběhl 2 700 metrů,“ uvedl někdejší voják z povolání.

Nerudová se nechala slyšet, že by od sebe na kilometr předpokládala čas šesti minut. Bašta, kterému bude letos 75 let, neběhá, ale prý ujde i deset kilometrů. A Zima má radši sprinty.

Chybí vám reakce dvou jmen? Trefa.

Andrej Babiš na anketu ani přes urgenci nereagoval, otázky nechal bez odpovědi.

Stejný přístup zvolil senátor Marek Hilšer.

Anketa s prezidentskými kandidáty o sportuZdroj: Deník/Jakub Rusek