Český prapor třímá na 73. místě cyklista Jiří Ježek. Závodník s podkolenní amputací získal na paralympijských hrách 11 cenných kovů. „Nejlepší paralympijský jezdec historie byl vybrán díky svým kvalitám a všestrannosti,“ odůvodnili nominaci zástupci deníku.

„Je to pěkné, ale musím přiznat, že to beru trochu s rezervou. Na druhou stranu bych lhal, kdybych tvrdil, že mě to nepotěšilo,“ přiznal pětačtyřicetiletý Ježek, který závodil na silnici i na dráze.

Milníkem byla první paralympiáda

Jeho příběh, kdy v jedenácti vkročil při přecházení ulice pod kola nákladního auta, byl mnohokrát popisován.

Zásadní pak bylo setkání s cyklistou Josefem Lachmanem. S nohou na tom byl podobně a dokázal vybojovat stříbro na paralympiádě v Soulu 1988. To on ukázal Jirkovi, jak se obrovskou pílí a nadšením v tréninku dá dostat do světové špičky.

Ježek za první milník kariéry považuje sportovní svátek v Sydney 2000, kde získal dvě zlaté medaile. „Bylo to obrovské překvapení,“ zmínil průlom, kdy si ho všimli sponzoři.

„Atény pak byly strašně náročné. Chtěl jsem přesvědčit veřejnost, že to před čtyřmi roky nebyla náhoda. Londýn byl zase krásný v tom, že jsem už nečekal, že bych mohl vyhrát, ale díky dalšímu zlatu a stříbru jsem se stal nejúspěšnějším paralympijským cyklistou historie,“ shrnul kariéru rodák z Prahy.

Ani on nemá jasno, jaká medaile je nejcennější. „Každá má svůj příběh,“ ohlédl se a k londýnskému posunu na piedestal poznamenal: „Kolem mě se vystřídaly skoro čtyři generace soupeřů, to má váhu,“ poznamenal věčně usměvavý chlapík.

Sám ví, že sláva je pomíjivá. „V Tokiu mi primát někdo sebere.“

Předjezdem v časovce na tour

V kariéře vyzdvihuje ještě jeden moment. V roce 2013 mu bylo jako oficiálnímu předjezdci umožněno nastoupit do časovky na Tour de France.

„Tuhle příležitost jsem bral jako obrovskou poctu za to, co jsem udělal pro cyklistiku hendikepovaných. Do normální etapy bych nemohl nastoupit, ale v sólo jízdě jsem průběh závodu nemohl ovlivnit,“ popisoval mimořádnou událost.

Je třeba připomenout, že je zatím jediný, kdo dostal takovou šanci. „Neskutečný zážitek. Čtyřiceti tisícovkám diváků jsem ukázal, jak vypadá paracyklistika, v mém případě s protézou.“

Když se vezmou v úvahu všechny okolnosti, dá se konstatovat, že Španělé vybrali Ježka po právu.

„Možná v tom sehrálo roli to, že jsem pro tyto noviny dělal asi dva rozhovory. Je to subjektivní názor, každopádně mě překvapilo, že jsem v pořadí jediný z Česka. Máme přece zástup skvělých sportovců,“ usmál se cyklista z Horního Bezděkova.

Koho byste do seznamu zařadili vy?

Jak ho vidí Roman Kreuziger



„Jirka dokázal, že když máte silnou vůli a jste odhodlaní, můžete si, nehledě na nepřízeň osudu, plnit sny a žít kvalitní život. Zároveň je skvělým ambasadorem cyklistiky.“



Roman Kreuziger, elitní cyklista, který byl čtyřikrát v desítce na Tour de France