V přípravě si vyzkoušela nový startovací trenažér v pražské Stromovce a na podobném zařízení trénovala už na ledu v německém Königsee. To má vést ke zlepšení startů.

„V poslední době jsem jezdila časy jako loni na mistrovství světa. To je nadějné, když jsem už v listopadu na takové úrovni. Uvidí se ale na prvních závodech. To je vždycky úplně něco jiného než trénink,“ uvedla skeletonistka, které začíná sezona za týden v Siguldě.

K ambicím se zatím nechtěla moc vyjadřovat. „To je těžká otázka. Uvidíme, ale těším se na to. Konečně začnou závody.“

Minulou zimu se stala potřetí juniorskou mistryní světa. Od října už trénovala na ledě a připravovala se na první díl světového poháru. Teď zamíří do Lotyšska a o víkendu se tam už bude prohánět v ledovém korytě.

Kvůli cestování se nevyhne testům. „Chodím na ně skoro pořád. Možná jsem už byla desetkrát. Je to nepříjemný, ale pokaždé jsem byla negativní,“ usmívala se studentka Vysoké školy finanční a správní, která žila dlouho v Německu. V jeho barvách závodila na minulé zimní olympiádě, ale pak se rozhodla změnit dres.

Během léta došlo k posílení jejího realizačního týmu. Doplnili ho dva odborníci, kteří stáli za olympijskými úspěchy lyžařky a snow-boardistky Ester Ledecké v Pchjongčchangu. Jedná se o fyzioterapeuta Jakuba Marka a servismana Petra „Olsena“ Kouřila.

Výkonnostní vzestup

Třiadvacetiletá rodačka z Prahy věří, že ji mohou pomoci k dalším výkonnostnímu vzestupu. „Mají velké zkušenosti, vědí, jak všechno funguje, a myslím, že v tomto případě je jedno, jestli se jedná o lyže, snowboard nebo skeleteon,“ přemítala.

„S Olsenem jsem byla v září v Köngisee. Pomáhal mi se starty a doprovázel mě i do Siguldy a Altenbergu. Má na starosti saně, leští nože. Je to rozdělené tak, že bude se mnou na startu a Kubka Marek zase v cíli. Hodně pracujeme i mentálně,“ prozradila.

Kromě toho bude zatím na dálku spolupracovat s kanadským trenérem Jeffem Painem. Do Evropy zatím nesmí kvůli čínské nákaze a dorazí až po novém roce. „Spolupráce bude probíhat tak, že mu budeme posílat videa, data o časech a rychlostech, a on a mi pomůže vybírat nože.“

Oblíbená dráha

Kvůli pandemii se závody ze Severní Ameriky se přesunuly do Evropy. „To mě trochu mrzí, protože v Lake Placid je moje nejoblíbenější dráha. Ale i v Altenbergu to je fajn. V únoru se tam pojede mistrovství světa. Je to kousek od českých hranic a nebylo by špatné tam vybojovat medaili,“ culila se.

Jak jsou na tom soupeřky, nemá moc přehled. „Vídám je při tréninkových jízdách, ale všechno je zorganizované tak, abychom se nepotkávaly. S nikým jsem proto ani pořádně nemluvila, a tak nevím, v jaké jsou formě.“