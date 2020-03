On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Přes jedenáct tisíc nakažených a čtyři sta mrtvých. Země galského kohouta je jednou z nejpostiženějších. Podle Sermeové také proto, že přístup k pandemii Francouzů je liknavější.

„Dokonce ještě o víkendu proběhly komunální volby a na videích bylo vidět, že někteří občané tento virus stále brali jako obyčejnou chřipku a nelámali si s tím hlavu. Postupně se to ale mění. Ve městě je hodně policistů, kteří dávají pokuty, pokud lidé nově daná pravidla porušují,“ všimla si osmadvacetiletá reprezentantka, jejím manželem je francouzský squashista Lucas Serme.

Nařízení tamní vlády jsou podle Anny podobná těm v Česku. „Zavřely se školy, restaurace, většina obchodů, lidé můžou jen do práce a hned z ní, u sebe musí mít pracovní kartu nebo vytištěné potvrzení, do supermarketu může jen jeden člověk z rodiny,“ uvedla. Není už ani kde trénovat.

„Naposledy jsem byla minulou sobotu ve squashovém klubu v Paříži, ale už v neděli ho také zavřeli. Ještě před pár dny se mohlo na jednom místě sejít až deset lidí, teď už musíte sám i do obchodu a vláda odrazuje i od shromažďování rodin na návštěvy či společné obědy,“ nastínila dvojnásobná česká mistryně.

Výjimečný stav

Přestože Sermeová nemůže být na kurtu, snaží se udržet v kondici. „Doma cvičím každý den jógu a posilování. Byla jsem i běhat, na což jsem si musela vytisknout speciální papír, kdyby mě zastavila policie. Kontroly jsou časté. Sportovat venku je zatím povoleno, pokud je člověk sám a ne moc daleko od svého bydliště.“

Sermeová, která je nyní na světovém žebříčku na 64. místě, v příštích týdnech původně plánovala zabojovat o první padesátku. Koronavirus jí ale vystavil stopku. „Vedení PSA zrušilo turnaje do konce dubna. Měla jsem hrát ve Francii, Švýcarsku… Je to velmi výjimečný stav. Samozřejmě mě to mrzí, trénink jsem směřovala právě na tyto turnaje,“ vyjádřila se česká jednička, která sleduje také situaci v rodné zemi.

„Snažím se být v obraze, ale věci se tak často mění, že začíná být těžké se v tom orientovat,“ dodala.