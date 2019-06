Argentinci začali lépe, když dokázali bodovat ve druhé směně. Federico Eder odpálil dvoubodový homerun, na který u plotu neměl nárok polař Patrik Kopečný. Hned po něm dokázal předvést odpal za plot také Federico Olheiser a argentinští hráči vedli 3:0. V následující směně si připsal Teo Migliavacca další homerun a soupeř šel do vedení 4:0.

Češi se dlouho nemohli proti pálkaři Romanu Godoyovi výrazně prosadit. Až v páté směně Václav Svoboda odpálil míč dalekonosně do pravého vnějšího pole. Argentinští polaři se k němu dostávali jen složitě, takže byl čas oběhnout všechny mety. Společně s ním doběhli na domácí metu Matouš Kasal s Jiřím Korčákem a český tým snížil na 3:4. „Ten moment nás nakopl, ale další odpaly mířily na polaře. Kdyby padly do děr, bylo by více bodů a vypadlo by to trošku jinak,“ prohlásil pálkař Svoboda.

Jenže v následující směně dokázali Argentinci přidat další body po úspěšných odpalech do zadních polí Santiaga Carrila a Alberta Montera a navýšili vedení na 6:3. Češi si ještě vypracovali nadějnou pozici v šesté směně, když měli obsazené druhou a třetí metu. K doběhu se však nedopracovali. „Jejich nadhazovači nás dokázali rozčasovat, umí hodit rychlý a pomalý nadhoz, dobře to mixují,“ upřesnil Svoboda.

Čeští softbalisté zaznamenali ve skupině A třetí prohru a v následujících třech zápasech musí zvítězit. Důležitý souboj bude zejména s Kubou. Všichni dosavadní přemožitelé domácího výběru však patří k favoritům, zůstávají tak ve hře o postupové čtvrté místo. „Může se to jakkoliv ještě vyvinout, ale pravděpodobně budeme muset všechny tři zápasy vyhrát. Zejména Kuba bude náročná, kluci hrají skvěle a uvolněně. Budeme muset to zvládnout, věříme si,“ prohlásil trenér Tomáš Kusý.

Podle Svobody bude důležité zlepšit se zejména na pálce. „Měli bychom v dalších zápasech více švihat, jsme zvyklí v extralize, že nadhozy nám létají více do strikezony, tady to lítá všechno na hranu. Věřím tomu, že se to zlomí a budou homeruny,“ prohlásil Svoboda.