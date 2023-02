„Jsem rád, že jsem si pěkně zazápasil. Pět utkání za den jsem dlouho nezažil. Bylo to docela náročný. Ono to není jen pět utkání, ale před každým je potřeba se rozcvičit,“ sdělil v tiskové zprávě olympionik .

„Nejdůležitější pro mě bylo, je, že všech pět soupeřů byli medailisté z mistrovství světa. Tři měli dokonce nejcennější kovy. Těší mě, že jsem je dokázal porazit. S jedním to bohužel nevyšlo, ale víme, na čem pracovat,“ vyprávěl Artur Omarov.

V semifinále byl jeho soupeřem Mohammad Hadi Saravi z Íránu, bronzový z OH v Tokiu. Prohrál 2:5 na body a oba byli napomínáni.

„Rozhodla chyba, kdy jsem mu zabral hlavu a nechal se přinutit k hodu na sebe. To byl rozhodující okamžik, kde jsem přišel o dva body,“ vysvětloval dagestánský rodák.

V boji o bronz pak zvítězil nad gruzínským zápasníkem Giorgi Meliou. „Byla to důležitávýhra. Navíc šlo o rankingový turnaj, takže jsem se posunul v žebříčku. Díky tomu bych mohl být nasazený na šampionátech nebo v kvalifikaci na olympiádu. To by znamenalo,že bych vyhnul předkolům,“ upozornil.