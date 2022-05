Frenetická atmosféra, fanoušci v originálních převlecích povzbuzující hráče ke skvělým výkonům. Turnaj Czech Darts Open s účastí těch nejlepších hráčů světa na pražské Královce byl doslova a do písmene svátkem šipek. Do jednoho z podniků European Tour se zapojilo i šest českých zástupců - pro kvalifikanty Miloslava Navrátila, Ondřeje Plška a Filipa Šebestu bylo konečným už prvním kolo.

Vítězslav Sedlák s českou jedničkou Karlem Sedláčkem se probojovali za do druhého.Největší radost ale udělal českým fanouškům Adam Gawlas. Dvacetiletý rodák z Návsí se po výhrách nad Holaňdanem Kalterem, Australanem Hetou, a Ryanem Searlem z Anglie probojoval až do čtvrtfinále.

Tam už mu ale byl osudným Vincent van der Voort. "Neuvěřitelná atmosféra, moc jsem si to užil. Čtvrtfinálovou účast jsem nečekal, ale i tak jsem trochu zklamaný. Měl jsem nějaké možnosti trefit další doubly, ale o tom šipky jsou," řekl po čtvrtfinálové prohře 2:6 s Holanďanem Gawlas.

Finále bylo záležitostí dvou Angličanů. Tím úspěšnějším byl nakonec ve skvělé formě hrající Luke Humphries, který porazil mistra světa z roku 2018 Roba Crosse 8:5. "Je to úžasné. Vyhrál jsem druhý turnaj European Tour, jsem nadšený. Dnes jsem hrál s opravdu silnými hráči. Rob byl ve finále neskutečný. Bylo to skvělé finále. Věděl jsem, že musím předvést nejlepší výkon o tomto víkendu, a to se mi povedlo," řekl sedmadvacetiletý Brit, který si pochvaloval atmosféru a celkové vítězství si viditelně užíval.

Pro české fanoušky šipek navíc přišla bezprostředně po finále skvělá zpráva. I v následujícím roce bude turnaj v Praze jednou ze zastávek European Tour.