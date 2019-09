Ledujete ruku, to se vám přihodilo na tréninku?

Ne to mám ze zápasu s Řeckem. Ale je to v pohodě, to je taková frajeřinka (mrkne).

Přesouvali jste se ze Šen-čenu. Jaká byla cesta?

V šest ráno jsme se vzbudili a odjeli na letiště. Teď už je to v pohodě. Na staronový hotel jsme dorazili kolem poledne. Měli jsme odpočinek, oběd, odpočinek. A večer trénink.

Co byste pověděl na adresu Austrálie?

Víme, co je to za soupeře. Hrají hodně fyzický basketbal. Jako jediní za x let porazili USA v přípravě. Čekáme od nich tvrdý a nekompromisní basketbal.

Věříte si na výhru?

Na tomhle turnaji už se může stát cokoli. Poslední příklad, Argentina vyřadila Srbsko. Už tu pro nikoho není lehký zápas, i když jméno soupeře není tak atraktivní, Austrálie je jeden z největších favoritů na celkové vítězství. Ale my už ukázali, že se nebojíme. Budeme hrát náš basket, to bude pro nás důležité. Co můžeme udělat s výsledkem, pak uvidíme.

Jaké jsou vaše dosavadní dojmy?

Píšeme historii, je to super. Je to úžasný pocit. Užíváme si to, chceme zvládnout zbytek turnaje. Přáli bychom si vyhrát, jako všichni. Pořád ovšem stojíme nohama na zemi. Víme, že z té osmičky jsme asi s Poláky největší outsideři. Ale dokázali jsme už v nadstavbové skupině, že se s námi musí počítat.

Které jsou hlavní tváře Austrálie?

Patty Mills, excelentní rozehrávač, Joe Ingles, skvělý střelec, Aron Baynes jejich pivot. Taky mají Boguta, ale celkově tým hraje dobře. Není to jenom o nich. Šlapou spolu, jestli se nepletu, Ingles hraje na křídle na pozici střelec a byl snad první po skupině v asistencích v základní fázi.

Očekáváte tedy těžký zápas?

Ono to tady není v žádném zápase lehké. Těším se na to. Proti Bogutovi i Baynesovi, oba mají slušnou kariéru v NBA, bude to zase určité osobní měřítko.

Vzrostl respekt soupeřů od startu MS k vašemu týmu?

Tady jde o to, že když si vezmete evropský a americký basket, je to pořád diametrální rozdíl. Co my nemůžeme nahnat ve fyzičnosti, naháníme taktikou. Soupeři to samozřejmě od té doby, co jsme postoupili, vnímají. Nikdo by si nás nedovolil podcenit. Nevěřím, že by nás Brazílie podcenila, Řecko už tuplem ne. Nečekám, že by Austrálie mávla rukou: OK, nějací Češi, co to je… Ne. Oni se stoprocentně připraví.

Hrajete v úzké rotaci, která se po zranění Blakea Schilba ještě zúžila. Jak jste na tom s únavou?

Na únavu se tady nemůže vymlouvat nikdo. Jsme na tohle zvyklí. Všichni jsme zvyklí hrát zápasy, cestovat. Únava sice je, ale máme možnost regenerovat. Budete hrát nějakou roli, ovšem nemůžeme jít do utkání s tím, že jsme unavení.

Vracíte se do haly, kde jste absolvovali základní skupinu. Austrálie v ní ještě nehrála. Může to být vaše výhoda?

Je to těžké. V uvozovkách bychom mohli drobnou výhodu mít. Ale australský tým je natolik zkušený, že si s tím poradí. Stejně jako my, když přijedeme do neznámého prostředí. To je faktor, který by neměl hrát nějakou význačnou roli v zápase.

V utkání s Turky a Řeky jste kraloval na doskoku. Australané jsou ještě v průměru nižší než oba evropští soupeři.

Doskok hraje velkou roli. My jsme si ho lehce, až na Ameriku, kontrolovali proti každému soupeři. Všechny jsme přeskákali. To je na této nejvyšší úrovni strašně důležité. Turci byli vysocí, fyzičtí, to samé platí o Brazílii i Řecku. Pokud jsme schopni si tuhle činnost pohlídat, tak nám to dovolí hrát naší hru. A tou jsme schopni eliminovat určitou sílu.

Oba týmy hrají nejkolektivnější basketbal na celém šampionátu. Vy jste jím přehrávali všechny protivníky. Co je třeba vymyslet na Austrálii?

V této fázi se už nedá nikdo ničím zaskočit. Rozhodovat bude morál. To samé jsme měli proti Řecku. Když vezmu soupisku Řecka, tak na ní mají spoustu vítězů Euroligy, nejužitečnějšího hráče NBA. Pokud váš tým funguje tak, jak má a vy snažíte, tak budete nějakým způsobem odměněni.

Na soupisce Austrálie se to hemží vítězi NBA. Jsou to takoví Američani s nadstavbou?

To je těžké. Spíše se takto můžeme bavit o kvalitě Srbska. Austrálie je jeden z nejkvalitnějších týmů, na který tady můžeme narazit. Ano, mají ve svém kádru vítěze NBA, ale to, že máte tituly, v určité fázi nic neznamená. Znamená to, jestli ten hráč má svoje kvality a jestli je schopen je prodávat v celém turnaji. To jsou věci, které rozhodují.

Napadlo vás, že v součtu s přípravou se střetnete v krátké době se zástupci všech kontinentů?

(úsměv) No to asi ne. Je pravda, že díky Austrálii se zkompletuje naše sbírka. Je to na jednu stranu trochu perlička, na tu druhou porovnání basketbalových stylů a to je super. Je nám jedno, proti kterému hrajeme. Máme čistou hlavu a v uvozovkách hrajeme ten mezinárodní basketbal. Je to mistrovství světa, tak se ta směsice dá trochu předpokládat.

A že to chcete všechno stihnout hned na prvním mistrovství…

(směje se) Kdo ví, jak dlouho bude trvat, než se na světový šampionát zase dostaneme.

Prý jste pobláznili půlku republiky. Máte nějaké ohlasy z domova?

Hodně lidí nám psalo, že se dostáváme do médií jako hlavní zprávy. Spoustu lidí píše přes sociální sítě, v diskuzích pod články nás podporují, což je hrozně super. Doufáme, že jsme dokázali český basket nějakým způsobem vrátit na sportovní mapu.