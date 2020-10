Před sezonou měl 30letý světoběžník namířeno do Spojených arabských emirátů, ovšem covid-19, a možná i česká manželka, ho nasměrovaly do Prahy.

Kde se cítíte být doma?

V Praze, mám tu ženu, mohu žít v blízkosti její rodiny. Jsem rád, že jsem dostal nabídku od Lvů. Když se ptáte: cítím se být Čechem.

Žil jste v řadě zemí. Kde vám bylo dobře a kde vám to nevyhovovalo?

Nejlépe je mi v Česku. Když chci jet na dovolenou, rád relaxuji u moře v Portugalsku. Těžké to pro mě bylo v Turecku a v Itálii.

Co se vám v Turecku nelíbilo?

V Afyonkarahisaru (17tisícové město v západní části Malé Asie, 250 km od Ankary, pozn. red.) jsme si připadali jako v rozvojové zemi, neměli jsme tam ani internet. Žena je blondýna, necítili jsme se tam dobře. Vychovávali jsme malé dítě v lokalitě, kde žije 99 procent muslimů. Nemám nic proti jakémukoli náboženství, ale bylo pro nás složité pochopit, co se okolo nás děje. Ani spoluhráči mi moc nepomohli se začleněním.

Pohled trenéra Tomáš Pomra:

„Luke má v sobě obrovský potenciál. Prokáže ho, o tom jsem přesvědčený. Už teď odvádí kvalitní výkony, ovšem jeho možnosti jsou daleko větší. Umí útočit z velké výšky, musíme toho využít. Je nezastavitelný z pajpu. Jeho podání je výborné, navíc jich umí celou škálu. Je s námi krátkou dobu, v létě hrál dlouho beach a v určitých činnostech to je na něm stále znát. Potřebuje čas, pak bude velikou oporou.“

V čem vám je tolik sympatické Česko?

Trávili jsme tu celé léto. Čekali jsme, že ještě pojedeme do zahraničí. Když jsme tu kvůli koronavirové situaci zůstali, uvědomili jsme si, jak moc jsme tu spokojeni. Dnes víme, že se tu jednou usadíme – klidný život, dobrá práce, prostě domov.

Čím vám imponují Češi?

Mám je rád. Moje žena je naprosto úžasná a je to typická Češka. Umí knedlíky, máte tu dobré pivo. I když si ani jednoho jako sportovec moc neužiju. (směje se)

Dá se předpokládat, že je vaším největším volejbalovým zážitkem olympiáda v Londýně. Je tomu tak?

Může se to tak jevit, ale bylo mi 21 let a nevnímal jsem tak docela význam olympiády. Naopak pro mě bylo později těžké vrátit se ze snu do reality, čekalo mě těžké období. Myslel jsem si, že jsem dokázal všechno, a najednou jsem byl na úplném začátku.

Ještě sněme. Jaký byl Londýn?

Nemám typické olympijské historky. Byl jsem mladý, střídal jsem na příjem, a najednou na mě letěl servis 127 km/h. Podávala italská hvězda Cristian Savani. Trefil mě přímo do prsou, od nich se míč odrazil do hlediště, kde ho chytili moji rodiče. Na to nikdy nezapomenu. (směje se)

Co se stalo po olympiádě?

Čekalo na mě angažmá v Coriglianu v jižní Itálii. Myslel jsem si, že budu úspěšný, že tým bude mít výsledky. A všechno dopadlo opačně. Neměl jsem žádný odpočinek, moje tělo bylo unavené. Prohrávali jsme a fanoušci vtrhli během tréninku do haly. Byl jsem zlomený – fyzicky i psychicky totálně dole.

Co vás vrátilo zpět?

Cítil jsem, že jsem totálně vyhořel. Po roce jsem šel do Příbrami a tam poznal nádhernou ženu, skvělou manželku, která mě zase dostala nahoru.

Vaše kariéra opět stoupala, dostal jste se do hvězdné polské PlusLigy. Které angažmá považujete za nejúspěšnější?

Vždycky chci vítězit. Když jsem byl mladý, vyhráli jsme australský šampionát, později ligy ve Švédsku a v Portugalsku. I když nešlo o tak kvalitní soutěže, tyhle úspěchy stavím nejvýše.

Bavíme se spolu ve chvíli, kdy jste měl hrát ve Spojených arabských emirátech. Nemrzí vás, že angažmá padlo?

Ano, mohl jsem mít vyšší výplatu, ale necítil bych se tam bezpečně. Jak už jsem řekl, jsem maximálně spokojený v Česku.

Působíte podruhé v extralize. Co se za těch sedm let změnilo?

Příbram 2013 a Praha 2020 se vůbec nedají srovnat. Sedm let, a takový obrovský rozdíl v zázemí i v kvalitě mužstev. Každé z nich je konkurenceschopné, to neexistovalo. Samozřejmě je těžké srovnávat s Polskem nebo s Itálií. Tam se hraje v obrovských halách, jde o sporty sledované stejně jako v Česku fotbal. Nicméně se tady nadšeně buduje a všechno roste.

Jak vnímáte šance Lvů?

Prošel jsem už hodně týmů, tady cítím velikou sílu – herní i lidskou. Příprava byla hodně krátká a komplikovaná. Když vidím, jak se tu pracuje, o úspěchu nepochybuji.

Co se skrývá za slovem úspěch?

Zlatá medaile.