„Každý se může naučit tancovat,“ řekl Mensa, který je neoficiálním českým šampionem v breakingu (vyhrál soutěž Red Bull Dance Your Style a zazářil i na světovém finále). Do toho je tenhle čtyřiadvacetiletý šikula uznávaným kreslířem. V rozhovoru pro Deník se rozpovídal o olympiádě i podpoře rodičů.

Přijdete si víc jako sportovec, nebo jako umělec?

Těžká otázka. Řekl bych, že jsem někde uprostřed. Bez zdravého životního stylu, spánku a posilování se necítím dobře. Ale to, co dělám, vychází z mých pocitů, z hudby. Celý den myslím na to, jak pracuju se svou energií. Jestli je to formulace pro sportovce, to nedokážu úplně posoudit.

Ptám se hlavně proto, že breaking bude v roce 2024 disciplínou na olympijských hrách…

…mám z toho radost. Olympijský výbor chce přiblížit sport mladým lidem, sází na modernější aktivity. Vezměte si, že dávají prostor skateboardingu, lezení nebo surfingu.

Kvalifikační síto bude neúprosné. Podle všeho má v Paříži startovat jen šestnáct nejlepších mužů a šestnáct nejlepších žen. Není to málo?

Na taneční battly – souboje je to klasický počet. Vznikne pavouk, vyřazovací část, kdy z jedné dvojice postoupí dál vždy ten lepší.

Už spřádáte plány, jak by se šlo na olympiádu dostat?

Je to předčasné. Není jisté, z jakých kategorií bude olympijský výbor vybírat. Vím jen to, že bude několik kvalifikačních kol. Četl jsem, že už je to rozděleno na všechny kontinenty. Několik tanečníků dostane divokou kartu, někteří se tam probojují další na základě bodů. Dá se říct, že nejaktivnější budou mít velkou šanci.

Start v Paříži by vás lákal určitě i proto, že Francie a její metropole je vaší srdeční záležitostí. Mám pravdu?

Právě tam jsme se do breakingu zamilovali. Já i starší brácha Marek. Byli jsme v Paříži na výletě s rodinou, když jsme zahlédli tanečníky na ulici. Předtím jsme sice zkoušeli stojky a přemety, ale jen tak. Až ve Francii jsme zjistili, že se to jmenuje breakdance, vlastně breaking. Rád se tam vracím.

Zmínil jste breakdance. Co jsem pochytil, spousta lidí je na tohle označení alergická. Vy ne?

Vím to, ale mně to nevadí. Breakdance je spojený s komerčním světem. Lidé si nepředstaví umělce, ale ty, co vystupují v televizi, na diskotékách. To není totéž. V tanci je obrovská hloubka, individualita, umění. Tamto je komerce.

Jak byste tedy breaking přiblížil lidem, kteří jej nikdy neviděli?

Začal bych tím, že je to taneční styl, patří do hiphopové kultury, kam spadá třeba i graffiti nebo djing. Symbolem breakingu je svoboda. Můžete tančit, jak to cítíte. Ano, jsou tam pravidla, ale s tělem tvoříte, co chcete a dokážete. Tančí se na funkovou hudbu, takzvaný breakbeat, jemuž dominují bubny. Pak tam jsou různé akrobatické a pohybové prvky toprock, uprock, freezy. Inspirací je spousta.

Někde jsem zaznamenal, že moderní jsou prvky z bojových sportů. Líbí se vám to?

Ano, to je zrovna jedna z inspirací. Shaolin, kung-fu. Ostatně i Jackie Chan je vzorem pro mnohé tanečníky.

Co vlastně nejradši předvádíte vy osobně?

V tomhle směru třeba pohyb hada, to používám rád. Mám osobní trik, kdy dávám nohy za hlavu. S tím nemám problém. Je to pak taková kombinace elegance, jemnosti, flexibility a překvapení.

Kopíruje vás někdo?

Spousta b-boyů, tedy tanečníků, si myslí, že jsou originální, ale kdo ví. Pokud někoho inspiruju, tak mi to nevadí, naopak, jsem za to rád.

Vrátím se ještě k bojovým sportům a trošku to odlehčím. Dokázal byste si představit třeba Lukáše Krpálka, jak breakuje?

Samozřejmě. Každý se může naučit tancovat. Znám i padesátníky, kteří breakují. Myslím, že kdyby se na to Lukáš zaměřil, uspěl by. Na druhou stranu, je důležité, aby se člověk naučil pracovat se svou váhou, což by v jeho případě chtělo trošku čas.

Než jste začal tancovat, hrál jste fotbal. Kopnete si ještě někdy do balonu?

Dlouho ne, není moc času a zatím jsem nenašel větší skupinu lidí, s nimiž bych si zahrál. Ale sem tam bych si do brány skočil…

Jak tančí Mr. Kriss?

Zdroj: Youtube

Ptám se i proto, že fotbal má ve světě zvuk. Breakingová komunita naopak bojuje mezi sebou. Někteří b-boys, b-girls sami zpochybňují, že dělají sport. Jako by část komunity nechtěla být na olympiádě. Jak si to má člověk vysvětlit?

Je to velký souboj… Komunita je rozdělena na dva tábory, jedna olympijskou myšlenku podporuje, myslí si, že je to skvělá věc, jak breaking rozvíjet. Druhá to odsuzuje a tvrdí, že olympiáda myšlenku svobody zničí.

Z předchozích odpovědí je mi jasné, že patříte do první skupiny.

Je to tak. Ať se každý rozhodne, jestli chce tancovat pro pár lidí v garáži nebo v aréně pro masy. Profesionálnější přístup není na škodu. Skončí to, že si b-boys dají po tréninku pivo a jdou si zakouřit. Už to končí. Ti, co to myslí vážně, začínají poznávat svoje tělo a limity, chodí na fyzioterapii.

Dá se tancem uživit?

Určitě ano. Jakmile jste trošku autentický. Pak potřebujete vizuální portfolio, obvykle přes sociální sítě. A pak je možností dost: živá vystoupení, koncerty, natáčení videoklipů, módní přehlídky, focení. Nakonec můžete být i trenérem v tanečním studiu.

Pojďme k vaší popularitě. Na instagramu máte 100 tisíc followerů, což je víc než mnozí sportovci. Poznávají vás lidé na ulici?

Úplně ne. Ale na taneční události se stane, že za mnou fanoušek přijde a vyvalí oči, když se se mnou může vyfotit. Těší mě, že tancem lidi inspiruju. Nedělám to plánovaně, není to kalkul.

Mekkou breakingu je Bronx v New Yorku, ale od 80. let se rozšířil po světě. Proslavil ho i zpěvák Michael Jackson. Kdo je teď králem breakingu, jestli to jde nějak generalizovat?

Generalizovat se to nedá. Je to hodně o individualitě. Skvělí tanečníci jsou v Rusku. Je to velká země a příležitostí se prosadit není tolik. Rád sleduju i tanečníky z Japonska, mají hravý přístup. A vždycky mě nadchne video, jak tančí děti, kterým je pět nebo šest let. Dokážou to, co já už ne.

Co vlastně říkali vaši rodiče na to, když jste začal dělat breaking?

Nejdříve s tím měli problém.

Báli se o vás?

Spíš to bylo dáno tím, že tréninky končily velice pozdě, třeba v deset večer. Mně bylo dvanáct let a musel jsem další den do školy. Totéž víkendy, když jsme s bráchou jezdili do jiného města. Trvalo, než poznali, že ta naše vášeň je velká. Ale neodrazovali nás, a když se dostavily výsledky, viděli vystoupení, tak zářili nadšením.