Dvaatřicetiletého Bábka, předloňského vicemistra světa v této disciplíně, v kvalifikaci předčil pouze Ital Francesco Lamon. V osmičlenném finále se však jako jediný dostal pod hranici 61 sekund český dráhař a Lamona porazil o 546 tisícin. Bronz vybojoval Krzysztof Maksel z Polska. Sedmý skončil další dráhař Dukly Brno Robin Wagner, jehož dělilo od medaile 372 tisícin sekundy

Bábek splnil medailový cíl, který si před závodem dal. „Před startem jsem byl šíleně nervózní a říkal jsem si, že by bylo skvělé, kdyby to dopadlo na medaili. A teď tady stojím, je to český rekord a zlatá medaile,“ řekl Bábek ČTK a Českému rozhlasu.

Oficiální český rekord však nepřekonal, neboť Wagner v roce 2013 dokázal ve vysokohorském prostředí v Mexiku zajet kilometr pod minutu. Na nížinných velodromech ale žádný český cyklista rychleji nejel.

Závodník Dukly Brno ve finále startoval předposlední a z Lamona měl respekt. „Porazil mě na mistrovství světa a navíc v kvalifikaci zajel čas, kterého jsem nikdy nedosáhl. Věděl jsem, že musím jet naplno a překonat své maximum poměrně o dost. Když jsem pak protnul pásku a viděl jsem ten čas, tak jsem tomu nemohl uvěřit," okomentoval vítěz výkon 1:00,606 minut.

Po medailovém ceremoniálu se Bábek dozvěděl další radostnou zprávu, neboť bude český vlajkonoš na nedělním závěrečném ceremoniálu Evropských her v Minsku. „Je to obrovská pocta a strašně si toho vážím. Ani mě nenapadlo, že se to může stát, a strašně se na to těším," sdělil Bábek.

Toho v neděli ještě čeká start v keirinu. „Pokud se zadaří, budeme v neděli závodit alespoň do čtyř, ale odjezd na ceremoniál je až kolem deváté, takže to nebude problém. Budu se soustředit na závody, ale pak vše opadne a doufám, že si to užiju," dodal Bábek.

Cyklisté získali zásluhou bývalého mistra Evropy v keirinu Bábka v Minsku třetí medaili. Silničář Jan Bárta byl v časovce třetí stejně jako Jarmila Machačová na dráze v bodovacím závodu.