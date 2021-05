Kolektivní sporty mají naději, že se 24. května vrátí do hal. Vláda bude v pondělí projednávat návrh, aby se limit pro sportování uvnitř zvýšil na třicet lidí. Dohodli se na tom předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička a premiér Andrej Babiš na schůzce, které se účastnili i hlavní hygienička Pavla Svrčinová a hokejista Jaromír Jágr.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Otevření hal pro početnější skupiny by pomohlo nejen kolektivním sportům, ale také některým individuálním, jako je například gymnastika či akce Sokola. S povolením třiceti lidí uvnitř by se velikost skupin venku měla zvýšit na 50 lidí. Další uvolnění by mělo následovat znovu po týdnu. Návrh počítá s tím, že by od 31. května mohlo sportovat až sto lidí uvnitř a 200 lidí venku. Zároveň by měly být povoleny amatérské soutěže.